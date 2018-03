El Congreso pondrá este martes fecha a la comparecencia de Rajoy sobre pensiones

Y dale !!! Decir que no hay dinero para pensiones, equiparación salarial, servicios sociales, etc. es mentir. En España sobra dinero y falta buena administración y control. Con sólo reducir un poco el volumen de la economía sumergida España tendría fondos para todo lo anterior. No digo ya si se atacase a los corruptos o a los defraudadores fiscales, que eso ya es pedirle demasiado a un Gobierno que prefiere sangrar a los de nomina, que son los fáciles. Así que, dinero hay, y pésima administración también.