La rebaja del IRPF a los mayores tiene trampa: la medida no llegaría ni al 10% de los pensionistas

No creo que los más mayores sean precisamente los que más pensión cobren, porque las mejores pensiones las reciben quienes se jubilaron recientemente. La realidad es que si la edad la ponen en 80 años no van a ser muchas las personas beneficiadas pero, eso si creerán que han quedado muy bien y explotarán la medida todo lo que puedan.



Lo curioso es que si hubiesen subido las pensiones un 1´25 o 1´50 hubiesen quedado bien. La medida creo que es asumible y los jubilados hubieramos visto una sensibilidad positiva por parte del gobierno. Pero no, han actuado con torpeza, nos han puesto en su contra y lo han rematado con la generosidad con que tratan a funcionarios y fuerzas de seguridad. Mal, pero rematadamente mal y espero que os den un correctivo severo en las próximas elecciones, que los votos hay que ganarlos y si el empleo no es seguro el voto lo es menos.