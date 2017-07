Los jubilados califican de "desvergüenza" las propuestas del FMI sobre la revalorización de las pensiones

Hala, a volver a hacer noticia unas declaraciones del FMI para volver a enfrentar a los jubilados contra los que no. Y la excusa para volver apublicarla es muy buena: "dice la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT, Anatolio Díez" JAJAJAJAJA



Una reflexión a todos, antes de que lleguen los talibanes del recorte a las pensiones (altas o a todas).



Gracias a los excelentes progresos económicos de España, realizados por la gente pero estimulados con las medidas del PP,como la impopular reformalaboral, las pensiones ya NO están en riesgo.



La pelea es entre dos bandos:



1.- Las pensiones debe SUBIRSE un 0,25% aunque la inflación sea más.



2.- Las pensiones deben SUBIRSE con la inflación.



Podéis pegaros, pero los cenizos que afirman que elmundo se acaba, que no hay dinero, etc... HARÁN EL RIDÍCULO.



Los halcones del FMI piden que SE SUBAN las pensiones, nadie hablade recortar.



hjace unos años sí pedían recortes.



Gracias, PP.