El Banco de España advierte que la precariedad del trabajo a tiempo parcial ha llegado para quedarse

O sea, que 2.874.000 personas trabajan a tiempo parcial, lo que supone el 15,6% del total de ocupados.



PRIMER MITO PSOdemita QUE SE CAE:



El 84,6% tiene empleos A TIEMPO COMPLETO Esos son 15,6 millones de personas.



Además, de los 2.874.000 a tiempo parcial, el 40% QUIERE QUE SEA ASÍ.



¿Le suena a los podemitas lo de la conciliación familiar?



El 60% son los puteados, esos son 1.724.000.



En un país de 47 millones de habitantes, hay 1,7 millones que querrían trabajar más horas y no encuentran cómo.







Ya hay cifras, no vale "lo veo desde mi casa"







1,7 millones de trabajadores a tiempo parcial que querrían trabajar más.



16,7 millones que trabajan las 40 horas (si quieren más no es legal) o que trabajan menos pero por que quieren.







La revolución social se aleja, señores. En Venezuela es al contrario, cada vez hay más revueltas.