Alemania se beneficia del euro mientras que para Grecia es un "desastre", según World Economics

El 'euro alemán' está un 15% infravalorado respecto al dólar de EEUU

Según los cálculos de WE, España también se beneficia del euro

"Para Grecia, el euro ha sido un obstáculo y un desastre"

Foto de Getty

El think tank londinense World Economics (WE) muestra en su último Indice de Precios Mundial (IPM) que el euro es una divisa infravalorada respecto al dólar en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). Este organismo sostiene que el euro está un 15% infravalorado en Alemania, "lo que está beneficiando a los exportadores de este país", según destaca el WE. | ¿Está Alemania manipulando el euro?

Este índice de precios destaca que en los mercados internacionales de divisas se cambia un dólar por 0,94 euros, pero según la metodología del WE el euro debería ser más fuerte y un dólar sólo debería comprar 0,89 euros para que se cumpliese la teoría de la PPA.

Desde el WE explican que dentro de la propia eurozona ha diferentes niveles de precios y de competitividad, por lo que aunque compartan una divisa común, esa misma divisa puede estar infravalorada para algunos países y sobrevalorada.

El caso de Alemania

"El euro beneficia a los exportadores alemanes, los datos del IPM muestran que el 'euro alemán' está infravalorado en un 15%, un dólar sólo compra 0,79 euros alemanes (mientras que en el mercado se cambia un dólar por 0,94 euros), mientras que para Francia y Grecia el euro está sobrevalorado un 6% y un 11% respectivamente", sostiene la nota del WE.

Según destaca este organismo, estos datos que pertenecen a febrero coinciden con las recientes declaraciones de Peter Navarro, principal asesor en materia de comercio internacional de Donald Trump (presidente de EEUU), en las que acusaba a Alemania de usar un euro infravalorado y de explotar a EEUU y a sus socios de la Unión Europea.

Esta situación deja entrever que "el euro ha podido ser un desastre para Grecia que se ha visto perjudicada por un euro demasiado fuerte para una economía con un crecimiento débil". Mientras, Alemania anunciaba hace escasos días que había logrado el mayor superávit por cuenta corriente de su historia.

Por otro lado, los datos de este organismo también muestran que a día de hoy el euro está infrvalorado para España en un 5%, dado su nivel de precios y competitividad, por lo que los exportadores españoles también está aprovechando una ventaja que no tendrían en caso de usar una divisa local.

Por otro lado, esta organización británica también muestra que en febrero de 2017 la libra esterlina está infravalorada en un 9% respecto al dólar. En principio, según la teoría de PPA, si una divisa como la libra esterlina se deprecia con fuerza (como ha ocurrido tras el Brexit), está situación será compensada a largo plazo a través de incrementos de precios en Reino Unido, por lo que al final se terminará equilibrando el tipo de cambio real de la libra y el dólar.

¿Cómo se calcula este índice?

El Índice Mundial de Precios calcula el valor de una cesta de bienes y servicios en PPA, reflejando así el poder adquisitivo real de los diferentes países aunque compartan una misma divisa como ocurre en la eurozona y eliminando la distorsión de los precios.

El WE utiliza el dólar estadounidense como divisa de referencia para realizar este cálculo, es decir, los economistas de esta organización cogen las cesta de bienes y servicios producidos en Alemania, por ejemplo, y se calcula el precio que tendrían en EEUU en dólares. Es como llevar la producción de Alemania (o cualquier otro país) a EEUU y ponerla a precios de ese país.

No hay que olvidar que la teoría de PPA no funciona a la perfección ni suele predecir de forma exacta la evolución de los tipos de cambio. Las divisas no sólo se mueven en función del comercio de bienes y servicios, sino que también hay que tener en cuenta los flujos de capitales financieros. Además, existen problemas técnicos como las diferencias internacionales en la medición de precios, que podrían ensuciar los resultados que aporta esta teoría.

PUBLICIDAD