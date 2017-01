Eurodiputados piden dar dinero 'gratis' para lidiar con la amenaza de los robots

Los estudios y predicciones son demoledores dentro de unos añitos gran parte del trabajo sera realizado por robots, el calculo a la baja algo mas de la mitad de los puestos de trabajo humanos desaparecerán algunos mas pesimistas sitúan esas cifras en mas del 70% y no se recuperaran pues no hay alternativas, el pago de una renta a tanta gente parada a no ser que sirva para cubrir sus aspiraciones no valdrá para nada tan solo para que no mueran de hambre.