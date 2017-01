Niño Becerra: "Las pensiones que conocemos son insostenibles y la renta básica ocupará su lugar"

"Si no tienen un patrimonio suficiente, no se atrevan a jubilarse"

Santiago Niño Becerra

Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull, cree que los sistemas de pensiones de Occidente son hoy insostenibles porque se diseñaron pensando en que ciertos parámetros no iban a cambiar. Ahora que la realidad es bien distinta, habrá que sustituir las pensiones por una renta básica.

Este catedrático catalán explica en La Carta de la Bolsa, que "en España va a haber dentro de nada graves problemas para poder pagar las pensiones, pero esos problemas se darán en todos los países porque hace tiempo que no se dan los supuestos que se hicieron cuando tras la II GM se puso en marcha el sistema de pensiones".

Cuando se crearon los actuales sistemas de pensiones, algunos de ellos de reparto como el español, se presuponía que la tendencia estructural en todos los mercados laborales iba a ser el pleno empleo; por otro lado se pensó que la productividad y los salarios crecerían a un ritmo elevado y constante; y por último, pocos creyeron que se iba a producir una reversión demográfica como la que se está produciendo.

La renta básica sustituirá a las pensiones

Ahora, gobiernos y sociedades se enfrentan a la insostenibilidad de estos sistemas: "El sistema de pensiones que hemos conocido es insostenible, por ello, y entre otras razones, se impondrá la renta básica: una especie de ingreso medio que absorberá subsidios y pensiones y a partir de aquí que cada cual se las componga como pueda".

Esa renta básica no será como las pensiones, será un ingreso medio posiblemente muy inferior a las transferencias que reciben hoy una cantidad importante de pensionistas. Por eso, "lo que tantas veces les he comentado: si no tienen un patrimonio suficiente y si pueden por posibilidades y por salud, no se jubilen a no ser que estén dispuestos a perder poder adquisitivo".

