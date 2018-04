BMW iX3 concept: el primer SUV eléctrico de la marca se deja ver antes de su presentación en Pekín

BMW presentará el iX3 concept, la versión eléctrica del SUV X3, en el Salón del Automóvil de Pekín (25 de abril al 4 de mayo), según ha anunciado la firma a través de su cuenta de Twitter. | BMW estudia fabricar Mini eléctricos en China.

La compañía ha aprovechado el mensaje para publicar a modo de adelanto un escueto teaser del que será el primer SUV cero emisiones de la firma en el que deja entrever el diseño de la parrilla, que destaca por la unión de los dos 'riñones' al igual que ocurre, por ejemplo, con el BMW i4 -antes conocido como concept iVision Dynamics-. Si bien, la marca no ha confirmado por el momento ningún detalle técnico acerca del nuevo modelo.

Something exciting is coming. Stay tuned for the Auto China Beijing 2018!#BMWBeijing @BMWi #BMWi pic.twitter.com/JxNX4KFIDc