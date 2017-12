Elon Musk confirma que Tesla fabricará una pickup eléctrica tras la llegada del Model Y

Elon Musk, fundador y consejero delegado de Tesla, ha confirmado que la firma de Palo Alto fabricará una pickup eléctrica que llegará tras el Model Y, un crossover que se montará sobre la plataforma del Model 3 y cuyo inicio de producción está previsto para 2019.

El ejecutivo ha ratificado el proyectó a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que lleva ideando el diseño y la mecánica de este modelo desde hace cinco años. Los planes de su creación, no obstante, se desvelaron públicamente por primera vez en julio de este mismo año.

Por el momento, no ha comentado apenas ningún detalle del vehículo, si bien ha asegurado que tendrá un tamaño similar al de un Ford F150 -el coche más vendido durante35 años en EEUU-, aunque será ligeramente más grande para "cambiar el juego", ha explicado.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.