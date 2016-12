La Justicia aplica la sentencia del TJUE en casos contra Popular y Sabadell

Los tribunales comienzan a condenar a la banca a devolver todos los intereses

Se anticipaba que las primeras sentencias declarando la retroactividad total de las cláusulas suelo iban a llegar con rapidez una vez que Europa hablara, y así ha sido.

Dos tribunales de primera instancia de Barcelona y de Oviedo ya han emitido resoluciones en las que condenan, en este caso, a Banco Popular y a Sabadell a devolver los intereses cobrados indebidamente durante toda la vida del contrato gracias a la utilización de cláusulas suelo. Ambos dictámenes se pueden recurrir.

Estas dos primeras sentencias son apenas los prolegómenos de muchas otras que están por venir y que adelantan que veremos un todavía largo periplo judicial por estas cláusulas, ya que la mayoría de los casos tendrá que analizarse uno a uno y generarán recursos por parte de los bancos.

A corto plazo, lo que se producirá serán nuevas sentencias, porque muchos juzgados de primera instancia estaban esperando la resolución de la Justicia europea para pronunciarse. De hecho, las dos sentencias que ya se han conocido se firmaron justo el mismo día en que el TJUE hizo pública su decisión, el 21 de diciembre.

Oleada de decisiones

?Esperamos muchas resoluciones próximamente, ya que solicitamos que las causas que asesoramos se paralizaran hasta que se conociera la resolución de Europa?, explica Marcelo Tamargo, abogado y fundador de Espacio Legal, que lleva el caso contra Banco Popular, que ha sido sentenciado. La entidad está analizando la resolución del juzgado catalán, pero, al cierre de esta edición no había decidido si la recurrirá o la acatará.

Estas primeras sentencias aplicando la resolución europea todavía no despejan la duda sobre cuándo se solucionará el problema. El TJUE defiende que la retroactividad a la totalidad de la vida del contrato se aplique cuando las cláusulas sean ilegales. De acuerdo con el Supremo, una cláusula suelo no es ilegal por sí misma, sólo cuando sea abusiva y no sea transparente. Y para dictaminarlo la banca tratará de acudir a la instancia más alta que tenga a su disposición, como el Supremo, para que valore si sus contratos son abusivos y no transparentes.

Por ejemplo, Banco Sabadell siempre ha defendido la transparencia de las que incluía en los suyos, ya que figuraban en la primera página y estaban destacadas incluso en negrita.

No obstante, también ha reconocido que sobre los contratos de las entidades que ha ido adquiriendo en los últimos años no tenía control antes de comprarlas y que, por lo tanto, podrían incluirlas. Durante la crisis, Sabadell ha absorbido a Herrero, Guipuzcoano, CAM o Caixa Penedès, por ejemplo.

El Tribunal Supremo no ha dictaminado que las cláusulas de los contratos de Sabadell no sean transparentes, por lo que es probable que el banco recurra la sentencia del juzgado de primera instancia de Oviedo, que dictamina la retroactividad total.

En el caso de Banco Popular, sin embargo, el Tribunal Supremo sí que se ha pronunciado, aunque haciendo referencia a determinados contratos. En enero, emitió una sentencia en la que reconocía que algunas cláusulas que aplicaba el banco a ciertos consumidores eran abusivas y, por tanto, las anulaba, convirtiéndolas en ilegales.

