Primera sentencia que anula la compra de acciones de Popular en la ampliación de capital de 2016

Típico engendro jurídico con el fallo escrito antes que el resto de la sentencia. Así nos va. Si verdaderamente hay motivos para que el fallo sea así hay que argumentarlo mejor y conforme a derecho, no porque a mí, juez, me da la gana que sea así. Luego, en las Audiencias Provinciales y en el Supremo tienen que corregir todos estos dislates y desahogos, cuando con un poco más de cuidado serían sentencias sólidas e inatacables. Pero eso es mucho pedir, me temo...