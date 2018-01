La gran banca española habría ganado casi 15.000 millones en 2017

El Santander no me extraña que tenga beneficios de más de 7.400 millones



Empezaron con la cuenta 1 2 3 dendo algo de rentabilidad y ahora no sólo no te dan nada sino que te cobran comisiones doblemente



por cada cuenta,con la excusa de que hay que usar la tarjeta.



Yo usaré la tarjeta cuando quiera y si no queréis dar rentabilidad allá vosotros pero no me condicionen ustedes al cobrar comisiones.



Ya sabía yo que habría gato encerrado en esa "fabulosa" cuenta 1 2 3 .