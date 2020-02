La española Meliá abre Me Dubai, la joya arquitectónica de Zaha Hadid

Paco Vega Madrid

Dubái, la ciudad que acoge algunos de los hoteles más lujosos del mundo, se prepara para recibir este 1 de marzo uno de los proyectos internacionales más esperados de los últimos años, obra póstuma de la arquitecta Zaha Hadid: ME Dubai, nueva joya de la corona de Meliá Hotels International en el segmento premium.

ME Dubai protagoniza la apertura más significativa de Meliá Hotels International en 2020, un deseado proyecto no exento de dificultades en su fase de construcción que, finalmente, estará listo para recibir a sus primeros clientes el domingo 1 de marzo.

El hotel, legado de la gran Zaha Hadid —primera mujer en obtener el premio Pritzker de arquitectura— se ubica en el espectacular edificio The Opus by Omniyat concebido en su totalidad por la arquitecta anglo-iraquí. Localizado en el corazón del distrito Burj Khalifa, ME Dubai ya forma parte del espectacular skyline de la, probablemente, ciudad más futurista del planeta.

ME Dubai cuenta con 74 habitaciones y 19 suites, que incluyen la Passion Suite, Personality Suite, Vibe Room y la ultralujosa ME Suite. Todo ello con la imponente originalidad del diseño de Hadid, que reinventa el equilibrio entre lo sólido y el vacío, lo opaco y lo transparence, lo interior y lo exterior. The Opus —con 20 pisos sobre el suelo y 7 subterráneos— ocupa un total de 84.345 metros cuadrados distribuidos en dos torres que se conectan en forma de cubo dejando un impresionante espacio central con unas vistas únicas. The Opus es un edificio lleno de luminosidad que durante el día refleja el deslumbrante sol de Dubái y por la noche se transforma en un vibrante foco de luz LED.

Como primer hotel de ME by Meliá en Oriente Medio, ME Dubai no solo se convertirá en el epicentro social y cultural de la ciudad, sino también en un espacio de lujo contemporáneo firmemente comprometido con la sostenibilidad. El objetivo del ME Dubai es elevar el nivel de sostenibilidad del sector hotelero en la ciudad, en línea con el objetivo 2021 de los Emiratos Árabes Unidos de ser uno de los principales países del mundo en la evolución del desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente.