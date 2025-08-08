La piel sufre un nuevo tipo de estrés con las olas de calor: qué es el envejecimiento térmico y cómo prevenirlo con este producto

El verano no es solo sinónimo de una piel bronceada después de largos días bajo el sol. Con las extremas temperaturas propias de las olas de calor, la piel se enfrenta a un nuevo tipo de estrés: el envejecimiento térmico, un proceso que ocurre cuando el calor intenso genera un aumento en la producción de radicales libres, degradando la producción del colágeno y la elastina, esenciales para la firmeza y elasticidad de la piel.

Para combatirlo, la reconocida marca alemana de dermocosmética biomimética REVIDERM propone beach serum, un producto que actúa como buffer térmico, es decir, protege la piel del exceso de calor.

Más allá de evitar el envejecimiento térmico, el mencionado producto voluminiza la piel, la carga de hidratación y la refresca, manteniéndola fresca, radiante y flexible incluso en los días donde aprietan más las temperaturas.

Asimismo, el beach serum de REVIDERM destaca por su alta sensibilidad frente a la radiación solar, evitando procesos como la fotocatálisis, donde la luz solar desencadena reacciones químicas provocando irritación, manchas o envejecimiento prematuro.

"Los activos de beach serum no solo han sido seleccionados para mantener su eficacia bajo el impacto de la luz solar y el calor si no que actúan frente a ellos para proteger la piel" indica Arkaitz Felices, cosmetólogo y técnico de REVIDERM España.

En este contexto, el experto añade que este producto también se trata del aliado perfecto de los deportistas. "La sudoración y el esfuerzo físico deshidratan la piel y ponen a prueba la estabilidad de la barrera dermatológica. Este producto mantiene la piel fresca, evita enrojecimientos excesivos y actúa como una cantimplora inteligente que sacia la sed de la piel durante la actividad física intensa", subraya.

Para hacer un uso adecuado del producto, desde la marca recomiendan aplicarlo sobre el rostro, cuello y escote, antes, durante y después de la exposición solar. Posteriormente, sugieren aplicar un protector solar acorde a tu tipo de piel o un producto post-solar para una protección completa.