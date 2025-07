Las personas que inician un tratamiento contra la caída del pelo antes de notar debilitamiento capilar tienen más probabilidades de evitarlo, según una experta

En el mercado hay una gran cantidad de aceites, champús, dispositivos y otros suplementos que prometen revertir la caída del cabello. Aunque ¿realmente hay garantías de prevenir la caída del cabello? Lo cierto es que el tratamiento puede variar mucho dependiendo de las causas: genética, factores ambientales y estilo de vida.

No existen soluciones para revertir por completo la calvicie o aumentar el grosor del cabello, por lo que actuar pronto es la mejor decisión. Sin embargo, prevenirla "a veces es posible, pero no siempre", cuenta al medio SELF la Dra. Hope Mitchell, dermatóloga certificada y fundadora de Mitchell Dermatology en Ohio.

El motivo de la caída del pelo

Esta caída del cabello es bastante compleja y multifuncional, lo que quiere decir que hay muchos tipos y causas diferentes. La experta hace hincapié en que algunas se pueden prevenir, pero otras no son posibles.

?????? Alopecia androgenética (calvicie común). Se debe a la genética y es progresiva. No se puede revertir, pero si retrasar o ralentizar.

(calvicie común). Se debe a la genética y es progresiva. No se puede revertir, pero si retrasar o ralentizar. Alopecia areata . El sistema inmune ataca a los folículos pilosos, pero puede volver a crecer. En casos graves puede generar la pérdida total del pelo en la cabeza o de todo el cuerpo.

. El sistema inmune ataca a los folículos pilosos, pero puede volver a crecer. En casos graves puede generar la pérdida total del pelo en la cabeza o de todo el cuerpo. Efluvio telógeno . Se trata de una pérdida del cabello temporal producto del estrés intenso, fiebre alta, dietas extremas o algunos medicamentos. De norma general este se resuelve solo cuando se elimina la causa.

. Se trata de una pérdida del cabello temporal producto del estrés intenso, fiebre alta, dietas extremas o algunos medicamentos. De norma general este se resuelve solo cuando se elimina la causa. Alopecia cicatricial . Es poco frecuente y se debe a inflamaciones, infecciones o quemaduras en el folículo. El pelo no vuelve a crecer en estas cicatrices y se puede llegar a requerir tratamiento para frenar la inflamación.

. Es poco frecuente y se debe a inflamaciones, infecciones o quemaduras en el folículo. El pelo no vuelve a crecer en estas cicatrices y se puede llegar a requerir tratamiento para frenar la inflamación. Alopecia traumática. Básicamente son tirones constantes del pelo. Un trastorno del que se puede recuperar si se elimina la causa, aunque si hay daño repetido puede llegar a cicatrizar. Es por ello que se recomienda evitar los recogidos apretados como trenzas, extensiones de cabello, colas de caballo engominadas y moños ajustados.

Con esto como base, los expertos indican a que es más fácil controlar aquellos tipos que se deben a factores que se pueden controlar. El calor excesivo o los productos químicos pueden ser otros factores agravantes que, si se quiere conservar el grosor del cabello, conviene evitar.

La doctora Dara Spearman, dermatóloga y propietaria de Radiant Dermatology Associates en Fort Wayne, recomienda que aquellas personas que quieran tener un pelo sano tendrán que desarrollar hábitos saludables: dormir suficiente y llevar una dieta rica en vitamina D y B, omega-3 y zinc. Estos ajustes pueden ayudar a que tu cabello se recupere.

Evitar la caída del cabello hereditaria

Es uno de los más difíciles de tratar: "No es realmente 'prevenible', en el sentido de que no podemos detenerla por completo", afirma la doctora Mitchell. "Sin embargo, a menudo podemos ralentizar el proceso o al menos preservar la densidad capilar si iniciamos el tratamiento a tiempo".

La recomendación de muchos dermatólogos es comenzar con minoxidil oral o tópico de forma temprana, antes incluso de que se empiece a notar ese debilitamiento capilar. "Dado que el minoxidil actúa prolongando la fase de crecimiento del cabello, puede retrasar la aparición del debilitamiento general", afirma la Dra. Spearman.

Aunque si la causa es genética hay otro tipo de tratamientos que pueden reducir el riesgo de pérdida de densidad capilar: "La microaguja es una técnica que se utiliza para estimular el flujo sanguíneo, lo que puede promover el crecimiento", cuenta Spearman. Estas opciones, bastante caras, no son soluciones únicas para evitar la caída. "Probablemente se necesite un enfoque multifacético que también requiera el uso constante de minoxidil y espironolactona, e incluso así, los resultados no están garantizados". concluye.

En conclusión

Uno no se puede engañar con tónicos y tratamientos prodigiosos. Lo mejor es acudir a un dermatólogo especializado cuanto antes y que él determine el tipo de alopecia que sufres. La experiencia de un profesional es la mejor opción para conservar el cabello todo lo que puedas.