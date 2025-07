Blake Lively (37 años) sobre el consejo de belleza de su madre: "Siempre aplico este aceite de medios a puntas antes de echarme champú"

Que Blake Lively tiene un pelo de ensueño, no tiene discusión. Su melena, siempre brillante y saludable, no solo es el resultado de una buena coloración y cuidado profesional. En realidad, su verdadero truco de belleza está al alcance de cualquiera y tiene aroma tropical. Se trata de un consejo que le dio su madre hace muchos años, y es que no hay mejores prescriptoras de belleza que ellas.

Así lo confesaba la actriz de Gossip Girl, con 37 años, en una entrevista con The Cut : "Mi madre me enseñó que el champú limpia el cuero cabelludo, pero puede resecar las puntas. Por eso, antes de ducharme, aplico aceite de coco en ellas para protegerlas", contó Lively, quien además ha lanzado recientemente su propia línea de belleza capilar, Blake Brown.

En una industria saturada de tratamientos sofisticados y rutinas de 10 pasos, la sencillez de Blake sorprende y seduce. Su regla de oro es clara: aceite de coco como prelavado, de medios a puntas, antes del champú. No usa acondicionador. Solo mascarilla. ¿El resultado? Una melena que parece acariciada por el sol, fuerte, suave y naturalmente brillante.

¿Qué tiene el aceite de coco que lo hace tan especial?

La ciencia respalda a Blake. Según la dermatóloga Claudia Bernárdez, autora de La biblia del cuidado del pelo, este aceite contiene ácido láurico, una molécula ligera que penetra con facilidad en la fibra capilar y ayuda a rellenar huecos entre las cutículas, logrando un efecto suavizante y protector. Además, es rico en vitamina E, con potente acción antioxidante, ideal para defender el cabello del sol o la contaminación.

La farmacéutica Marta Masi coincide: "Es muy nutritivo, ideal como mascarilla prelavado, aunque puede resultar algo pesado para cabellos finos". La clave, según explica Helena Rodero, autora de Todo sobre tu piel y tu pelo (Ed. Somos B), está en cómo se aplica. Lo ideal es calentarlo ligeramente entre las manos y distribuirlo bien de medios a puntas. Puede dejarse entre 10 y 20 minutos antes de la ducha, o incluso toda la noche si buscas un tratamiento profundo, siempre evitando el cuero cabelludo.

Adiós acondicionador, hola mascarilla

Otra curiosidad del ritual de Blake es que no usa acondicionador. "Prefiero una buena mascarilla", explica. Y no es un error. Bernárdez cuenta que "las mascarillas aportan un tratamiento más intensivo, especialmente útil en cabellos teñidos o secos", algo que puede marcar la diferencia cuando el cabello necesita más que suavidad: necesita reparación.

De esta manera, en una era de rutinas interminables, la propuesta de Blake Lively da un soplo de aire fresco -y de realidad-: menos productos, más intención. Cuidar el pelo no siempre implica gastar una fortuna. A veces, la solución está en volver a lo básico… y en el frasco de aceite de coco que guardas en la cocina.