¿Se te están cayendo las pestañas? Estos son los motivos y esta la solución

Me confieso adicta al rizado de pestañas. No puedo salir de casa sin una buena curvatura, siento que mi mirada cambia al instante y mis ojos se ven más grandes y bonitos. Sin embargo, llevo tiempo notando que cada día caen un par de ellas, lo que me ha hecho preguntarle a una experta si esto es normal y cómo puedo prevenir su caída.

Aura Serra es directora de RevitaLash en España, una firma pionera en crear productos para el cuidado de las pestañas y, más específicamente, en evitar su caída, me explica que existen múltiples factores que pueden llegar a dañar su salud, tanto cosméticos como de hábitos o de salud en general:

Un desmaquillado agresivo, así como frotar los ojos en exceso o usar productos con ingredientes no apropiados para los ojos.

Uso excesivo de rizadores de mala calidad.

Extensiones de pestañas mal aplicadas, que afectan al folículo de nuestro propio pelo y hacen que se cae de forma prematura.

Usar maquillaje de mala calidad, caducando o en mal estado.

El estrés también puede provocar la caída de las pestañas.

Usar continuamente productos waterproof, ya que son difíciles de desmaquillar y requieren más fricción y utilizar ingredientes agresivos a largo plazo.

Exponerse a continuos liftings de pestañas o no seguir las recomendaciones de los fabricantes.

Déficits nutricionales: carencias en vitaminas como las del grupo B, hierro, proteínas, biotina, etc.

Cuida de tus pestañas como lo haces de tu cabello

Parece evidente que no ponemos el mismo empeño en mimar nuestras pestañas, como lo hacemos con el cuidado de la melena, aunque lo cierto es que también necesita los mismos nutrientes, una buena alimentación y los mejores ingredientes que se encarguen de protegerlo y fortalecerlo.

Aura recuerda que el paso del tiempo ralentiza el ciclo de crecimiento de las pestañas, además de la disminución de la producción de colágeno y queratina, la acumulación de agresiones externas, los cambios hormonales, o el uso de medicamentos asociados a la tiroides, diabetes, o tratamientos de quimioterapia. "Tener buenos hábitos es fundamental. Utilizar un acondicionador con ingredientes de la mejor calidad y buenos procesos de formulación, es una herramienta para mejorar, frenar e incluso revertir el deterioro", explica.

Siguiendo el consejo de esta experta, he convertido el RevitaLash Advanced en uno de mis aliados de belleza. Es un sérum formulado con BioPeptin Complex® —una combinación patentada de péptidos, lípidos, biotina y extracto de té verde rico en pantenol— que estimula el crecimiento de las pestañas mientras las protege frente a la rotura.

Una vez he conseguido devolverle fuerza y flexibilidad a mis pestañas, necesito seguir protegiéndolas cuando las maquillo, utilizando productos que sean capaces de darle ese plus que necesitan, sin renunciar a lucir una mirada de escándalo. Serra me recomienda el nuevo lanzamiento de la firma, Length Define Tubing Mascara, cuya fórmula innovadora alarga y define gracias a la tecnología tubing, que envuelve cada pestaña maximizando la longitud sin apelmazar ni dejar residuos. "El resultado son pestañas de aspecto extragrandes, resistentes al agua y la fricción, ya que se adhiere al pelo. Es ideal para pestañas apagadas, sin brillo, piel grasa o expuesta a ambientes húmedos y para quienes buscan una máscara de fácil retirada".

Length Define Tubing Mascara es resistente a la humedad, pero no es waterproof, puesto que la firma jamás utiliza químicos en sus productos. Además, contiene ingredientes activos que fortalecen y protegen las pestañas a diario, aportando brillo, resistencia y un aspecto saludable.

Biotina: Fortalece las pestañas y las protege frente a la rotura.

Vitamina E: Acondiciona y aporta una potente acción antioxidante.

Myristoyl Pentapeptide-17: Péptido que mejora la apariencia de las pestañas y las protege de la fragilidad.

Pantenol: Hidrata y mejora el brillo natural.

¿El resultado? Unas pestañas un 300% más largas y puedo garantizar que están más fuertes y saludables que nunca. Aunque lo mejor es lo fácil que resulta retirarlas, basta con aclarar los ojos con agua tibia para aflojar los "tubos" formados por la máscara y deslízalos suavemente con los dedos limpios, sin frotar ni tirar. Completo la limpieza con Micellar Water Lash Wash para retirar el maquillaje por completo.