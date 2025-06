Este es el sérum que necesitas para potenciar los resultados de tu plancha capilar

Inmediatez y perfección son dos de las cualidades que buscamos conseguir en nuestro cabello al moldearlo con una herramienta de peinado, no sin antes recordar la importancia de protegerlo con algún spray especial contra el daño térmico. Las prisas con las que muchas veces nos peinamos o nuestra falta de técnica a la hora de trabajar la melena en determinados movimientos, sin embargo, son algunos factores que, sumados a la humedad, al humo y a todos los agentes externos a los que se enfrenta nuestro cabello al salir a la calle, hacen que nuestro peinado apenas dure intacto unos minutos.

Conseguir que nuestro esfuerzo no haya sido en vano y que nuestro look capilar dure todo el día impecable (o incluso más), no es imposible. Es algo que podemos conseguir con la ayuda de un sérum capilar. Estos productos, que en función de su formato podremos aplicarnos antes o después de peinarnos, están formulados para que consigamos un acabado mucho más elegante y definido con cada peinado, protegiendo nuestro cabello de los contaminantes, el polvo y el daño térmico.

¿Cómo evitar el encrespamiento?

En GHD son expertos en ello y, por eso, presentan su Dramatic ending, el sérum antiencrespamiento más lujoso con el que podremos perfeccionar nuestro look capilar, logrando un acabado profesional, definido y sedoso, con un brillo instantáneo y consiguiendo que nuestra melena tenga, rápidamente, una apariencia mucho más saludable. Es ideal para maximizar los resultados de cualquier peinado, consiguiendo unos acabados más flexibles y brillantes.