¿Los sombreros de rafia pueden dañar el cabello? A partir de ahora, ten en cuenta estos consejos

Los típicos sombreros de paja son una de las prendas más repetidas en el verano, tanto en los lugares turísticos de playa como en los de montaña, ya que suponen una forma fácil, cómoda y que siempre es tendencia para protegerse la cabeza y la cara del sol. Sin embargo, en esta temporada se han puesto de moda unos gorros muy parecidos, pero que cambian el material: se trata de los sombreros de rafia.

Como sucede con todas las prendas que se vuelven tendencia, los escaparates de las tiendas y las redes sociales de todas las influencers se llenan con imágenes y posados, aunque también son muchas las voces que salen comentando posibles desventajas de estas prendas que se convierten en alternativas a la moda tradicional.

De hecho, es lo que ha pasado con los comentados sombreros de rafia. Mientras que muchas personas se han lanzado a comprarlos sin pensarlo, otros se han parado a preguntarse si realmente este tipo de prenda es segura para el pelo o, de lo contrario, pueden generar algún tipo de contraindicación a la hora de llevarlo puesto.

¿Los sombreros de rafia son malos para el cabello?

En rasgos generales, los sombreros de rafia no son perjudiciales para el cabello. De hecho, no tienen más ni menos ventajas o desventajas que los sombreros tradicionales de paja, ya que son prendas muy parecidas. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de sombreros se usan en ocasiones muy específicas y durante un periodo de tiempo que no es muy largo, por ejemplo, cuando se pasa una mañana en la playa. Así, no es una prenda de uso diario y, por tanto, los efectos negativos que pueda ocasionar en el cabello no son muy notables.

Sin embargo, sí que se pueden tener en cuenta algunas observaciones con respecto al uso de este tipo de sombreros de rafia, ya que es cierto que, en algunos casos, pueden perjudicar el cabello, más por la estética de este que por salud.

Fricción y debilitamiento del pelo

La principal desventaja que se puede encontrar en este tipo de prendas es que el material, que puede ser más áspero en el interior de los sombreros, es que provoca fricción y roce contra el cuero cabelludo, dañando la piel y provocando encrespamiento en el pelo.

La electricidad estática, en aumento

En relación con ese problema, se da otro que tiene que ver con el roce: la posible electricidad estática. Es muy común que, al quitarse y ponerse el sombrero, el roce provoque un aumento de la electricidad estática y, por tanto, el pelo se quede encrespado o con frizz.

No lo combines con otros complementos que queden ajustados

Además, al igual que pasa con otro tipo de complementos para el cabello, si el sombrero de rafia queda muy apretado en la cabeza, se produzca un debilitamiento del pelo, pero solo pasa si se lleva puesto de manera frecuente, durante muchas horas seguidas, o si se combina con otros accesorios, como diademas o peinados muy tirantes, lo cual lleva a la conocida como alopecia por tracción.

Pelo graso o caspa por falta de higiene

Por último, el uso continuado de sombreros, ya sean de rafia o de cualquier otro material, pueden causar tendencia al pelo graso o a la caspa, sobre todo, si no se lleva a cabo una higiene y lavado de la prenda de forma habitual o si se utilizan con el cabello sucio.

Los beneficios de llevar sombrero de rafia son más importantes que las comentadas desventajas

Para ser exactos y concluir el tema, hay que tener en cuenta que los beneficios de llevar sombrero de rafia son más importantes que las comentadas desventajas, ya que son de un material transpirable que permite la entrada y salida del aire de forma fácil, evitando la acumulación de sudor, algo bueno para el cuero cabelludo. Al mismo tiempo, lo más importante: protege de los rayos ultravioletas del sol, actuando como barrera física, evitando que el pelo se estropee por la acción solar, al mismo tiempo que protege la piel del rostro de la luz directa del sol.