La seria advertencia de Santi Acosta a Maite Galdeano: a punto de echarla del plató de 'De Viernes'

Desde que comenzara la aventura en los Cayos Cochinos con los concursantes 'estrella' de todas las ediciones del formato, los programas de la parrilla televisiva han hecho eco de todo lo que acontece en Honduras. El último formato en unirse a esta dinámica ha sido De Viernes, que también dedica una parte de la entrega a Supervivientes: All Stars. Así, Maite Galdeano acudía este viernes al programa capitaneado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para defender la polémica que gira en torno a su hija, Sofía Suescun.

Como de costumbre, la de Pamplona sacó las garras por la concursante, cuando se trató el polémico e inexistente beso entre Bosco y Sofía. A juicio de Maite, no pasó "nada": "No vamos a hablar de este tema. Aquí no hay nada", le dijo a Rosa Benito, visiblemente enfadada.

El momento más tenso de la entrega llegó, cuando Olga Moreno, recién incorporada al plantel de los colaboradores, opinó que a "Sofía se le cae todo con Logan". Unas palabras que provocaron el enfado en Galdeano y que contestó alegando que su hija "tiene buen feeling" con el bombero: "¡Las estupideces que estás hablando! No me da la gana escuchar lo que está diciendo esta señora".

Así, se pisaban las intervenciones la una a la otra, hasta el punto que el conductor corrigió a la de Pamplona para que dejase expresarse a la ex de Antonio David: "Maite, termina Olga", le insistió en numerosas ocasiones. Ante el caso omiso de Galdeano, Acosta estuvo a punto de echarla del plató: "Si pretendes boicotearnos, te voy a invitar a salir del plató", advirtió.

La drástica decisión de Kiko Jiménez

Cabe recordar, que este jueves, Kiko Jiménez acusó a Telecinco de "infravalorar" el concurso de su novia "con intentos de carpetas fake". Así, tomó una drástica decisión: no volver a participar en ninguna gala del concurso. "Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platós de supervivientes, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursado de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante" escribió a través de sus redes sociales.