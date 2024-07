Este jueves, Sofía Suescun se convirtió en el centro de las críticas durante la última entrega de Supervivientes. La hija de Maite Galdeano protagonizó unas "imágenes comprometedoras", a juicio del formato de Telecinco, con Bosco Martínez Bordiú, que provocaron el debate en el plató de la cadena. Más aún, desencadenaron una desmedida (o lógica para algunos) reacción en Kiko Jiménez, que dijo 'basta' y tomó una drástica decisión ante el disgusto de muchos para defender su noviazgo con la también influencer.

"Estoy calentito", comenzó diciendo el exconcursante ante la firme mirada de Jorge Javier Vázquez. "Estoy un poco hasta los cojones de que se le intente dejar a una tía que es una jabata, que es una superviviente 10, que hace las pruebas como nadie, todo el rato con los tonteos y las tonterías, infravalorándola", añadió, visiblemente cabreado.

"Que le falta ya tontear con Alejandro y con Jorge, como si ella fuera la que monta los vídeos y como si ella fuera la que decide qué contenidos se va a poner. Ya está bien, ahí no ha pasado absolutamente nada", se quejaba el andaluz de la estrategia del programa de Telecinco por dar morbo a algo que, a su juicio, no ha pasado "nada".

Lejos de quedarse callado, el novio de Sofía defendió a muerte la amistad entre ésta y el sobrino de Pocholo: "Estoy un poco cansado. Lo único que tiene es una bonita amistad con los compañeros, con Bosco se lleva de lujo porque los dos son super amigos y que se quiera crear ese ambiente para ver si me pongo celoso...", arrojó, levantando los aplausos de los presentes.

Más aún, Kiko dejó claro que llevaba "cinco años" con Sofía, pasando las 24 horas del día juntos, y lo bien que marcha su relación con la hermana de Cristian Suescun: "Tenemos un montón de comunicación. Estamos super enamorados. Yo no me voy a poner celoso por verla hablar con otro compañero".

Ante las palabras de Jorge Javier, quien intentaba defender el trabajo del equipo del programa y explicar que las imágenes salen a la luz porque "llaman la atención", Kiko terminó por reventar: "Yo me he pegado siete meses en esa isla, sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche, aparece un cámara, te sientes un poco 'uy ¿nos habrá grabado? porque acabo de poner verde a no sé quién' eso es lo que ha pasado, no hay más, esa es la cara de Bosco", sentenció para defender a su novia.

El comunicado de Kiko Jiménez

Tal fue el enfado del novio de la influencer con la cadena de Fuencarral, que al terminar la gala de Supervivientes, tomó una drástica decisión. Así lo comunicó a través de sus redes sociales: "Desde aquí comunico que no voy a acudir más a los platós de supervivientes, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursado de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante" escribió. Una drástica decisión que pone en jaque a la cadena, pues pierde a uno de los rostros más presentes en los concursos de su parrilla.

Kiko Jiménez a través de su Instagram

El mensaje de Sofía a Kiko

Sin saber el revuelo que ha generado sus imágenes con Bosco, Sofía se impuso en la prueba de líder frente a Jorge y le dedicó el liderato al "amor de su vida": "Al amor de mi vida, a mi Kiko. Esto va para ti, amor. He pensado, he conectado y me has dado esas fuerzas que siempre me das cuando estamos en casa, así que gracias. Te amo, tengo muchísimas ganas de verte", dijo la concursante dejando claros sus sentimientos por el andaluz y la fortaleza de su relación.