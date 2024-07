Avalancha de críticas a la organización de 'Supervivientes' tras la caída de Bosco: así fue el gran susto de la noche

Este jueves, Supervivientes protagonizó uno de los momentos con mayor tensión de la historia del formato. Bosco Martínez Bordiú y Logan se jugaban el Tridente de Oro en una de las pruebas más duras del concurso: la 'Noria Infernal'. Pasados los cinco minutos del comienzo, el primero intentó cambiar de posición y fue fuertemente golpeado y a gran velocidad por el armatoste antes de caer al agua entre gritos de dolor.

Unos gritos que se hicieron eco en el plató con un Jorge Javier inquieto y poco efusivo. Así, tuvo que tranquilizar a la tía de Bosco que, evidentemente, se quedo atónita y preocupada ante el tremendo golpe de su sobrino: "Todo está bien, tranquilidad", le decía el de Badalona.

Sin embargo, fueron muchos los seguidores del formato que denunciaron lo ocurrido con el sobrino de Pocholo a través de las redes sociales. Más aún, pusieron en jaque a la organización del concurso, no solo por la velocidad que alcanzaba la noria sino por no haber evacuado a Bosco, que llegó a continuar con la gala. Así, plasmaron sus quejas contra el formato dadas las escasas medidas de seguridad de la 'Noria Infernal' para los concursantes.

"Se veía venir. La noria es una prueba que tiene 0 seguridad"; "Salvajada de prueba, ya está bien hasta que no haya una desgracia no vais a parar"; ¿Cómo que todo bien? Si estaba diciendo 'ay, ay", son algunos de los infinitos comentarios que la audiencia arrojó en X contra la organización del programa de Cuarzo TV.

Pero como va a pedir perdón por no ganar??

"Bosco está bien, Bosco está bien"

Esos gritos de dolor y q no pueda ni mantenerse en pie no es estar bien! Q se le lleven a un hospital y le atiendan como es debido!?#SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/zENLh6nmBI