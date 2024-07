Bosco Martínez Bordiu sufre un terrible accidente en La Noria y lo sacan del agua entre gritos de dolor

Tremendo susto el que se ha vivido este jueves en la gala de Supervivientes All Stars. Bosco Martínez Bordiú y Logan se jugaban el Tridente de Oro en una de las pruebas más duras del concurso: la noria infernal. Pasados los cinco minutos del comienzo, el primero ha intentado cambiar de posición y ha sido fuertemente golpeado por el armatoste antes de caer al agua entre gritos de dolor.

Minutos después del accidente, el concursante ha tranquilizado a sus familiares y amigos con su habitual sentido del humor: "Mamá todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he dado un golpe en las costillas". Visiblemente dolorido, ha terminado: "Perdón que haya perdido la prueba. He cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido. He ido a romper la noria, pero ha sido imposible".

Las imágenes han corrido como la pólvora por las redes sociales, donde muchos usuarios han criticado la irresponsabilidad de los organizadores, no solo por la velocidad que alcanzaba la noria sino por no haber evacuado a Bosco, que ha continuado con la gala.

La cantada de evacuar a Bosco en directo , q sería lo suyo , es reconocer la cagada de la organización en la brutal noria infernal q presenciamos ....

Bosco hoy no es Bosco ! #SVAllStarsGala4 — #cuchipandi ?? (@Stop1111Stop) July 11, 2024

? Que gran susto con Bosco. Poniendo la máxima velocidad en La Noria, podría haber pasado una desgracia. En que piensa la organización?. Y no lo llevan a un hospital, y lo ponen a hacer otra prueba,y él diciendo que le duelen las costillas. No lo veo normal. https://t.co/XzoedNQC94 — Carito007 (@carolain_007) July 11, 2024

No todo vale por audiencia. El accidente de Bosco podría haber tenido consecuencias terribles. Nunca pasa nada, hasta que pasa. La velocidad de esa la noria es brutal y cada semana los chicos están más débiles. Al programa su seguridad le importa esto: ?. — mayte Hierro (@HIERROMAYTE) July 11, 2024