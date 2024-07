Santiago Segura habla del estado de salud de Ángel Llàcer y adelanta si volverá a 'TCMS': "Ha estado a punto de perder la pierna"

Desde que ingresara en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Dexeus de Barcelona, Ángel Llácer se recupera poco a poco de la intoxicación bacteriana que contrajo en un viaje a Vietnam. Dicha infección le provocó una fascitis necrotizante que le llevó a pasar cuatro veces por quirófano.

Pasado el susto, fue el propio cómico quien compartió los detalles de su dura experiencia a través de las redes sociales: "Fueron momentos muy difíciles, incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", relató.

La enfermedad le apartó de sus compromisos profesionales, entre los que se encontraba Tu cara me suena. Así, Santiago Segura tomó el relevo como miembro del jurado del formato. Este jueves, el también actor reveló el última del estado de salud de Llàcer en Y ahora Sonsóles: "Está totalmente fuera de peligro. Recuperándose", asegura.

Sin embargo, el intérprete de Torrente no ha sabido especificar si el cómico estará o no en la final de Tu cara me suena: "No sé si aparecerá en la final o no. Ojalá se venga, pero si no, seguro que la temporada que viene está", confiesa. Hay que tener en cuenta, que Llàcer, en palabras de Segura, "estuvo muy grave y a punto de perder una pierna".