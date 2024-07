Películas para ver este fin de semana: 'Bikeriders', 'Strangers' y 'Los tonos mayores'

Austin Butler, Tom Hardy y Jodie Comer protagonizan Bikeriders, uno de los grandes estrenos de este fin de semana, junto con Fly Me To the Moon. También está en los cines Strangers: capítulo 1, el inicio de una saga de terror. En cuanto al cine intimista, desde Argentina llega Los tonos mayores.

'Bikeriders', la ley del asfalto de Austin Butler

Drama. Dirección: Jeff Nichols. Int.: Austin Butler, Tom Hardy, Jodie Comer. Kathy se siente muy atraída por Benny, el miembro más reciente de The Vandals, un club de moteros del Medio Oeste, en los años 60, liderado por el enigmático Johnny. Benny tendrá que escoger entre la chica o la lealtad hacia sus compañeros.

'Strangers', fiel a los ingredientes clásicos del terror

Terror. Dirección: Renny Harlin. Int.: Madelaine Petsch, Froy Gutiérrez. Tras sufrir una avería de coche, una pareja se ve obligada a pasar la noche en una cabaña en medio del bosque. Entran en pánico cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que atacan sin piedad. Primera parte de una trilogía basada en la película Los extraños.

'Los tonos mayores', el cine como mensaje

Intriga. Dirección: Ingrid Pokropek. Int.: Sofía Clausen, Pablo Seijo, Lina Ziccarello. Ana, una niña de 14 años, descubre que está recibiendo un extraño mensaje en código morse mediante la placa de metal que tiene en el brazo por un accidente que sufrió de pequeña. Esta cinta argentina recibió premio en el último Festival de Málaga.

