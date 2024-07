Netflix se pronuncia sobre 'Sálvese quien pueda': por qué no lo renovó, la opción del directo y los proyectos futuros

Cuando Mediaset canceló Sálvame, Netflix fichó a ese mismo equipo y a varios de sus colaboradores para grabar una docuserie en Miami y México. Fue un producto enlatado, pero durante un tiempo se especuló con la posibilidad de emitirlo en directo, como ahora hacen en TEN con Ni que fuéramos.

"En aquel momento, cuando estaban saliendo de un programa en directo, llegamos a la conclusión con los nuevos Fabricantes de que lo más divertido era darles esa ventana a buscar nuevas oportunidades", nos explica Álvaro Díaz, responsable de contenidos de no ficción de Netflix, en referencia al alrgumento de aquel docureality en el que los colaboradores viajaban al otro lado del charco para buscarse una nueva vida en televisión. "Luego ellos han retomado el directo [en Youtube y TEN]. Pero nosotros nunca nos cerramos a ninguna ventana", nos comenta durante una entrevista sobre uno de los nuevos proyectos de entretenimiento de la plataforma, LaLiga: más allá del gol, su primera docuserie deportiva.

Aquel Sálvese quien pueda solo tuvo dos temporadas (una dividida en dos partes) y Netflix no lo renovó. "No es que no lo renováramos, es que lo que queríamos contar era una cosa muy concreta. Estamos explorando con ellos nuevas oportunidades, pero aquello ya está. ¿Podíamos haberlo llevado a otro país? ¿Alargar un poco la historia?", plantea Díaz. "Era un regalo más a los fans y, sinceramente, estamos muy satisfechos con el resultado. Muy contentos", aclara.

Con el paso del tiempo, el equipo de Sálvame ha acabado haciendo un nuevo programa en directo, en este caso para TEN y Youtube, aunque también hubo conversaciones con Netflix para seguir explorando nuevos caminos y alianzas. "Hablamos de varios proyectos, pero nuestras apuestas por el directo tienen que estar muy justificadas y porque creamos que es la mejor manera", indica Díaz. "Y en aquel momento creímos que la mejor fue la que hicimos".