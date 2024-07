Netflix abre la puerta al fútbol en España con una docuserie de LaLiga: "Acceso sincero, exclusivo y sin cortapisas"

No todo son series en Netflix. Las plataformas apuestan, cada vez más, por contenidos de entretenimiento. Y también de deporte. El gigante del streaming estrena el próximo 19 de julio LaLiga: más allá del gol, su primera docuserie deportiva en España y la primera que se hace sobre una liga en todo el mundo. "Va a sorprender a los puritas del fútbol y los que no lo son tanto", explica Álvaro Díaz, responsable de no ficción de Netflix sobre este trabajo que mostrará "lo que nunca antes se había enseñado" de una de las competiciones futbolísticas más importantes del planeta. "Lo hemos hecho ahora porque hemos encontrado un acceso sincero por parte de los clubes y de LaLiga", indica.

Díaz promete más producción de no ficción relacionado con los deportes y también eventos en directo, como el slam Nadal-Alcaraz que la plataforma ofreció hace unos meses en vivo. "Siempre estamos abiertos a la innovación y a explorar oportunidades de hacer eventos en directo, pero hay que encontrar la mejor forma para contar cada historia", explica.

¿Qué nos vamos a encontrar en Laliga: más allá del gol?

En Netflix siempre queremos contar las mejores historias en cualquier género y hemos encontrado en el deporte un mundo de oportunidades. Y no hay mejor partner que LaLiga. En esta docuserie vamos a dar una visión de esta competición como nunca se ha visto.

Hemos hecho un seguiendo durante 12 meses y hemos grabado 900 horas, resumidas en ocho capítulos. La docuserie te permite entender cómo ha evolucionado LaLiga. Cada capítulo está centrado en dos clubes y a medida que va avanzando, se van entremezclando todas las historias. De tal manera que vamos a ver toda la evolución de todos los equipos y sus protagonistas. Va a sorprender a los puritas del futbol y los que no lo son tanto.

Es la primera docuserie deportiva de Netflix en España. ¿Por qué hasta ahora no habíais dado el paso?

En la búsqueda de las mejores historias, nos habíamos planteado muchas docuseries, pero es ahora cuando hemos encontrado un acceso sincero por parte de los clubes y de LaLiga, porque estaban dispuestos a mostrar lo que nunca antes habían enseñado. Cuando hemos tenido la certeza de tener el partner y el acceso adecuado, lo hemos hecho. Nuestro compromiso es firme y anunciaremos más títulos en el mundo del deporte. [Ya hay una docuserie en marcha sobre Carlos Alcaraz].

¿Qué condiciones exigís para hacer documentales y no publirreportajes en favor del protagonista, como es habitual en otras plataformas?

Tenemos que estar muy alineados en la visión que queremos dar y tenemos que tener acceso sincero a los protagonistas. Creemos que tiene más valor cuando el público ve los altos y los bajos. Esos publirreportajes se queda a medio camino y no es una historia que nosotros persigamos. En nuestro caso, queremos que la gente se sienta identificado con lo que ve. Y nuestra condición es esa: acceso sincero, exclusivo y sin cortapisas.

Este tipo de docuseries demuestra que una plataforma no solo puede vivir de series. ¿Cada vez se demanda contenido de no ficción?

Nuestro compromiso es encontrar las mejores historias para entretener al mundo. Se trata de que todo el que entre en Netflix encuentre algo que le guste. No todo lo que haya en Netflix te tiene que gustar, pero sí todo lo que te guste tiene que estar en Netflix. La no ficción es una tendencia que seguirá creciendo y dentro de esta categoría hay muchos sectores: deportes, docurealities, programas sobre personalidades, como Beckham o Georgina.

El caso de Georgina es un buen ejemplo de un reality que no es un publirreportaje.

Tenemos muchas propuestas de personajes, pero cuando encuentras alguien que está dispuesto a dar acceso sincero y exclusivo es lo que hace que apostemos por esa historia. Y el éxito nos da la razón. Es tan sencillo como eso: acceso sincero y exclusivo.

¿Conseguir ese acceso sincero es muy complicado?

Sí, pero no es nuestra decisión, sino del talento [el personaje famoso] con el que trabajamos. Por eso, en el caso de LaLiga, doy las gracias a los clubes y a los futbolistas, porque sin ellos no hay serie.

Vídeo YouTube

¿Vais a apostar por el entretenimiento en directo, como ha hecho Prime Video [con OT]? ¿Os lo habéis planteado?

Sí, nuestro objetivo es entretener con las mejores historias y algunas de esas historias se tienen que emitir en directo. En el deporte, por ejemplo, en marzo hicimos un slam entre Alcaraz y Nadal en Las Vegas. Estamos siempre abiertos, porque la innovación siempre está en el ADN de Netflix. Cada historia tiene que encontrar su forma para ser contada. Así, que siempre estamos abiertos a la innovación y a explorar oportunidades de hacer eventos en directo, pero hay que encontrar la mejor forma para contar cada historia.

La mejor forma no era hacer un directo de Sálvame, porque se ha rumoreado mucho sobre esa posibilidad. ¿No era una buena historia?

(Risas) En aquel momento, cuando estaban saliendo de un programa en directo, llegamos a la conclusión con los nuevos Fabricantes de que lo más divertido era darles esa ventana a buscar nuevas oportunidades. Y luego ellos han retomado el directo [en Youtube y TEN]. Pero nosotros nunca nos cerramos a ninguna ventana.

¿Por qué no renovasteis Sálvese quien pueda?

No es que no lo renováramos, es que lo que queríamos contar era una cosa muy concreta. Estamos explorando con ellos nuevas oportunidades, pero aquello ya está. ¿Podíamos haberlo llevado a otro país? ¿Alargar un poco la historia? Era un regalo más a los fans y, sinceramente, estamos muy satisfechos con el resultado. Muy contentos.

¿Os propusieron emitir en directo Ni que fuéramos Sálvame?

Hablamos de varios proyectos, pero nuestras apuestas por el directo tienen que estar muy justificadas y porque creamos que es la mejor manera. Y en aquel momento creímos que la mejor fue la que hicimos.