Belén Esteban se revuelve contra Antonio Rossi por el motivo que rompió su amistad: "Me voy a callar porque me estoy calentando"

Belén Esteban ha protagonizado en Ni que fuéramos Shhh (Canal Quickie) uno de esos momentos que solo ella sabe protagonizar. Ha dicho que estaba "muy sensible" y ha querido mandar un saludo a todas las personas que son importantes para ella, una lista de nombres en los que han aparecido todos aquellos que siempre han estado cerca de 'La Patrona', pero en la que ha habido importantes ausencias, como Antonio Rossi, que durante años fue su amigo.

Ha mencionado a sus amigas Tina y Mariví, además de María Patiño, Gema López, Raúl Prieto, David Valldeperas, Joaquín Torres, Carlota Corredera, Oscar Cornejo y Adrián Madrid... También ha tenido un mensaje para sus hermanos, cuñadas y su madre, además de su marido, Miguel, "a quien le han ofrecido mucho dinero y en la vida ha ido a un programa de televisión". "Él está conmigo porque quiere a su niña [la hija de Belén] y a mí. Eso se llama amor y en inglés, 'Love".

Se ha dejado fuera a Anabel Pantoja y así se lo ha recordado Kiko Matamoros. "A Anabel no la quiero, la adoro", ha dicho. "Y te has olvidado a otra persona: Paz Padilla", ha bromeado David Valldeperas. "A Paz Padilla no la quiero nada". "Y también te has dejado a Terelu", ha añadido María Patiño. "No la quiero, la he llamado hace 15 días y todavía no ha tenido tiempo de hablar". "Sobre todo quiero a mi madre y a mi hija, que es de quien más orgullosa estoy. Se llama Andrea Janeiro Esteban. A esa sí le han ofrecido y no habla, pero si hablase... Qué suerte tienes, Jesulín".

A continuación, ha hecho referencia a Antonio Rossi. "Le quería mucho, pero ya no le quiero tanto", ha comentado Belén Esteban, que ha confirmado que no va a ir a su boda ni le va a hacer ningún regalo. Cuando le han preguntado por qué se rompió su amistad, Belén ha contado algún detalle, pero se ha resistido a desvelar el motivo concreto. "Por algo que sucedió en mi cumpleaños y no lo voy a contar. Él era mi hermano. Yo tenía tres personas leales en la tele: Patiño, Gema López -que está con Susanna Griso, que te mando un beso porque te veo todas las mañanas, porque ahora veo Antena 3- y Antonio Rossi. Pero lo que me hizo en mi cumpleaños, que no lo voy a contar...", ha lamentado. "Tu amiga era yo, los invitados daban igual. Y me voy a callar porque me estoy calentando", ha lanzado mirando a cámara.