Belén Esteban carga contra Alejandra Rubio: "Qué ridículo estás haciendo, te crees que eres Beyoncé en blanquita y en pequeña"

Parece que ella no fue muy consciente de la que se le venía encima, pero Alejandra Rubio está aprendiendo a golpe de crítica que las exclusivas reportan un beneficio económico, pero también tienen otro tipo de coste, y más alto de lo que esperaba. Este pasado martes, recuperada del COVID y reapareciendo tras la entrevista que su novio, Carlo Costanzia, dio en ¡De viernes!, la hija de Terelu montó un buen show en Así es la vida cuando se quejó, se puso altiva y acabó llorando por las críticas que está recibiendo tras la exclusiva de su embarazo. Una actitud que este miércoles 3 de julio han debatido en el plató de Ni que fuéramos, donde le han dado caña, y de la buena, a la hija de su ex compañera de Sálvame.

La primera ha sido Belén Esteban que, mirando a la cámara, ha dicho: "Nunca pensaba que iba a poder decir esto, sobre todo porque es Alejandra, porque es primeriza, porque es muy joven, pero qué ridículo está haciendo Alejandra, te crees que eres Beyoncé en blanquita y en pequeña. Qué protagonismo, estás encantada". Después, dijo: "Cuando he hecho una exclusiva he sido consciente de lo que he hecho", y le advirtió: "Te digo una cosa: lo que nosotros hacemos aquí, aunque nosotros para vosotras somos unos bestias, es lo que hacéis vosotras: tu madre, tu tía y tú. Tú, Alejandra, que te deseo que tengas un embarazo fenomenal, que lo vivas con ilusión con tu pareja, estás encantada, pero esto se te va a ir. Acuérdate de lo que te digo".

Posteriormente, fue María Patiño la que atacó: "Lo que yo percibo sobre lo que sucedió ayer es que es la primera vez que no maneja el cotarro, ella antes estaba percibiendo todo desde la barrera: hablaba de la tía, del novio del novio, de Bertín Osborne... y aquello no le rozaba y decía además con todo su descaro: 'Si a mi esta profesión no me gusta, si yo estoy aquí aprovechando el tiempo porque me pagan un dinero, pero yo no dependo de esto'. Va de guay y de chula y el personaje se la ha comido porque es una inmadura, y creo que es la primera vez que está enfadada, cabreada consigo misma porque no asume la situación", se quejó.

Belen: pero qué ridículo estas haciendo Alejandra, te crees que eres la Beyonce en blanquita y en pequeña.



ME ATRAGANTO,

JAJAJAJAJAJAJAJAJA.#NiQueFuéramos3JL pic.twitter.com/zGbGfpd9i7 — alitta (@RcPorta_) July 3, 2024

Fue entones cuando Kiko Matamoros cogió el relevo y se despachó a gusto: "Yo lo que vi ayer, que lo he visto en Twitter por entregas, de lo que hizo esta chica en el programa fue una demostración de prepotencia, de mala educación, de soberbia, de altivez… dio la peor imagen que le he visto dar en muchísimo tiempo". Además, le sentó fatal que le dijera a Antonio Sánchez Casado que le había preguntado una tontería, "cuando Antonio lleva cuarenta años en esta profesión y es un tipo que ha demostrado su capacidad. Y tú (a Alejandra) que no has dado una exclusiva en tu vida ni un titular que merezca la pena, vienes a decirle a Antonio Sánchez Casado que es tonto", le reprochó.

Pero ahí no paró. Kiko siguió cargando contra la hija de Terelu al aportar este dato: "Fíjate lo mal que estuvo ayer Alejandra Rubio que era su reaparición en televisión después de la comparecencia en ¡De Viernes! del padre de su hijo y había cierta expectación, y fíjate si lo hizo mal que el programa solo hizo dos décimas más que el día anterior, es decir, ya hay que hacerlo mal, pero mal, para ser el personaje del momento y que tu programa no pase del 8%", dijo antes de rematar a Alejandra con estas palabras: "No es una mujer que esté herida, es una maleducada, es una creída que se piensa que es el centro del mundo".

Hasta Marta Riesco osó a mandarle un mensajito a la novia de Carlo Costanzia: "Yo voy a parafrasear a la gran Terelu, que le dio un consejo a mi madre cuando yo estaba en una situación mediática bastante complicada. Me acuerdo que Terelu mirando a cámara dijo: 'Yo lo único que le digo a la madre de Marta Riesco es que debería coger a su hija, que descansara un poquito y que dejara de hacer el ridículo porque esto se va a quedar para siempre en la carrera de Marta Riesco". Ahora, Terelu, te voy a decir lo mismo: habéis cogido mucha pasta toda la familia, Alejandra ya tiene muchísimo dinero no solo para gastárselo en Las Rozas Village sino para tener un buen comienzo con el bebé y yo creo que, Alejandra, tienes que descansar, no puedes estar tan expuesta en televisión porque cada vez la estás cagando más y más, y teniendo una gran profesional de la comunicación como Terelu no sé cómo no te están dando mejores consejos y en cada aparición público quedas peor".

?Ojo a esto de Marta Riesco ?le da a Alejandra Rubio el mismo consejo que le dio Terelu a su madre ? #NiQueFuéramos3JL



?https://t.co/EO509SnyYX pic.twitter.com/l22iRGIIDx — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) July 3, 2024

