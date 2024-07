Las lágrimas de Alejandra Rubio tras las críticas: "Estos comentarios de mierda que hacéis..."

Hemos visto abrazos y lágrimas y eso que comenzó con un cordial "vengo menos enfadada". Han sido las tres palabras que ha pronunciado Alejandra Rubio en el plató de Así es la vida. Se refería la hija de Terelu Campos a su reaparición en la tele tras soltar el notición de su embarazo. Una tarde difícil en la que tuvo que enfrentarse a una lluvia de críticas que la tachaban de incoherente por vender la exclusiva de su maternidad. Esta nueva visita de la joven por Telecinco prometía. Hacía solo cuatro días, su novio Carlo Costanzia pasó por De Viernes.

"Me avergüenzan mis propios compañeros", llegó a decir. "No he cerrado ningún pack ni vais a ver la cara de mi hijo", sentenció en aquella tarde que recordamos. Alejandra ha empezado esta vez más conciliadora y se ha refugiado en las palabras de Carlo sobre su futura paternidad. El hijo de Mar Flores habló del "vértigo, el miedo y el susto". Y deslizó: "Cuando uno es tan joven y no tiene la estabilidad necesaria... Los 31 de ahora son los 21 de hace tiempo".

Recordó también cómo fue el momento en que Alejandra se hizo el test de embarazo: "Me dijo ven para acá corriendo, como Picapiedra... Fue un shock. Es la mayor responsabilidad que hay en la vida y no lo estábamos buscando y es algo que ha pasado", escuchaba con atención la benjamina del clan Campos a su novio. "Carlo lo ha hecho mejor que yo", ha comentado. "Yo me puse muy nerviosa, entré mucho al trapo (...) Estaba enfadada y no me gusta que se me vea así". Y ha subrayado: "Carlo estuvo muy bien, muy tranquilo, me gustó mucho".

Arrepentida de su primer enfado y frustrada por el tono que mostró en Así lo es la vida, iba muy contenida hasta que perdió los estribos. Fue tras una intervención de Antonio Sánchez Casado al repetir detalles sobre las relaciones sexuales con o sin preservativo con su novio. "Estos comentarios de mierda que hacéis..." Y se ha armado la de San Quintín.

"No lo llevo bien"

"Como dices que tenemos comentarios de mierda... prefiero que hables tú", le ha interpelado Sandra Barneda. "Le has dejado tocado (a Antonio) y nos hemos quedado jodidos. No sabemos si estás sobresaturada o no lo llevas bien".

"Pues no lo llevo bien", ha dejado caer con los ojos enrojecidos. "A mí nadie me ha obligado a hacer una exclusiva, es cosa de dos", ha insistido en su relato. "Solo espero que no os esté afectando como pareja", ha recalcado Barneda. "Se empeñan en destrozarlo todo. Tenemos todo en contra. Han hecho todo lo posible, pero no lo van a conseguir", ha acertado a decir la joven con la voz rota. Llorando, se ha abrazado a Sandra.