Ana Rosa rechaza de forma rotunda contratar a Alejandra Rubio para 'TardeAR' y explica los motivos: "No"

Ana Rosa Quintana ya ha comenzado sus vacaciones de verano. La presentadora de Mediaset estará fuera de TardeAR durante los dos próximos meses, pero el programa continuará en antena con Beatriz Archidona al frente. Los viernes, el magacín seguirá en manos de Frak Blanco. Quintana, por su parte, regresará a "comienzos de septiembre".

"Hoy cojo mis vacaciones. Nos vemos a la vuelta. Que tengan unas maravillosas vacaciones, pero se quedan muy bien acompañados por este equipo maravilloso. Hasta septiembre, gracias por todo", se despidió este jueves Ana Rosa, de una forma muy discreta. Después, la presentadora dio una fiesta en su casa de Madrid donde reunió a todo su equipo.

A pesar de los rumores, Ana Rosa volverá en otoño a las tardes y no a las mañanas, como se llegó a especular hace unas semanas. "Lo he dicho por activa y pasiva, ni yo he propuesto ir a las mañanas, ni voy a jubilar, ni nada", ha aclarado la periodista, que ya está "dando vueltas" a los contenidos y las "sorpresas" que traerá TardeAR con el comienzo de la nueva temporada.

En ese nuevo curso, Ana Rosa está dispuesta a entrevistar a Alejandra Rubio. "Yo entrevistaría a todo el mundo que sea noticia", ha dicho sobre la hija de Terelu, que está en boca de todos por el anuncio de su embarazo. "Es una niña muy jovencita que está un poco sobrepasada y tiene que relajarse. Ya lo aprenderá".

Sin embargo, Quintana se muestra rotunda cuando se le pregunta si contrataría a Alejandra como colaboradora de TardeAR para el nuevo curso. "No", contesta en Europa Press. "No lo valoramos porque ya estuvo con nosotros en Fiesta y ahora nuestros perfiles son otros, más disruptivos".