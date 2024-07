"De una noticia así comemos todos". Lo reconoció sin rodeos la periodista la primera vez que se sentó en el sofá de De Viernes para hablar del embarazo de su hija. Y vaya si comen pero... ¿cuánto cada uno? Porque se puede comer jamón de bellota o chopped de oferta. Y ahí está la cuestión ahora: cómo repartir el dinero que han cobrado de las diferentes exclusivas que han concedido tanto Terelu Campos como Alejandra Rubio y Carlo Costanzia a costa del bebé que llegará las próximas Navidades.

Según Kiko Matamoros, no hay consenso: "Hay un desacuerdo familiar sobre a quién pertenece el dinero que ha conseguido Carlo con su entrevista en televisión", ha dicho este lunes en Ni que fuéramos shhh. María Patiño ha ampliado la información a través de sus muñecos, un teatrillo que arrasa en redes sociales: "Alejandra está enfadada con mamá, porque se ha llevado dinero y no está de acuerdo. Pero es que Alejandra está enfadada con Carlo porque no le da su porcentaje de la entrevista en De Viernes", ha explicado. "Y claro Potota (Carmen Borrego) está ahí... que no pilla", ha añadido. "Potota quiere pillar, pero no la dejan", ha aportado Matamoros.

JAJAJAJAAJAJAJAJA LOS BROTES QUE LE DAN A MARÍA PATIÑO, NO PUEDO #NiQueFueramos01J pic.twitter.com/dZtJBCfLrv — Emara ????? (@Lalapo34) July 1, 2024

Hay que recordar que ya son tres las exclusivas que han ofrecido la abuela y los futuros padres a costa del famoso embarazo: la primera en la portada de Hola, donde Alejandra y Carlo anunciaron la buena noticia por una cantidad cercana a los 80.000 euros; la entrevista de Terelu en De Viernes, que además de un jugoso cheque le valió el fichaje como tertuliana en el lugar de Patricia Cerezo; y la de Carlo, en la que se encontró por primera vez con su suegra en un plató de televisión por 40.000 euros. Él mismo dijo: "Alejandra quería decirlo en su programa pero yo no como de su programa".

Y eso no es todo. Según TardeAR, que ha analizado las imágenes del encuentro suegra y yerno, Terelu y Carlo no se soportan: "Él estaba muy tenso y evitó mirarla", han asegurado los tertulianos. "No se llevan bien".