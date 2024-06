El dineral que se embolsan las 'Campos': sale a la luz el sueldo de Terelu y su yerno por acudir a 'De Viernes'

El clan 'Campos' son las protagonistas del momento, no solo porque Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres las próximas navidades tras comenzar una relación sentimental el pasado mes de febrero, sino también por el regreso de Terelu Campos a Mediaset. Su fichaje por la cadena de Fuencarral está al orden del día, sobre todo, por el programa para el que colabora: De Viernes.

La hermana de Carmen Borrego fichó hace tan solo una semana por el mismo formato al que ha acudido en numerosas ocasiones el hijo de Mar Flores. Más aún, este mismo viernes Terelu estrenaba su silla en el programa de Santi Acosta con su yerno delante, que volvió a la parrilla para disparar contra Alessandro Lequio y Ana Rosa Quintana, además de explicar la noticia de la paternidad.

Así, no se habla de otra cosa: el regreso de Terelu, las incesantes exclusivas de su yerno y los enfrentamientos de su hija con la prensa. Así, en Ni que fuéramos shhh siguen con lupa las noticias que giran entorno a la familia.

Hace escasos días, Belén Esteban desveló el futuro laboral de Alejandra Rubio tras la próxima cancelación de Así es la vida por un renovado 'Diario de Patricia'. La televisiva explicó en el 'nuevo Sálvame' que la hija de Terelu comenzaría a trabajar en el mismo programa que su madre.

Este viernes, la 'princesa del pueblo' sacaba a la luz los descomunales cachés que se llevan tanto Terelu como Carlo por sus intervenciones en De Viernes: "A Carlo yo te puedo decir que le han dado una pasta". Incluso, confirmó que el hijo de Mar Flores se llevaba por noche más de 75.000 euros.

Sobre el sueldo de Terelu en el formato, la de Paracuellos señaló: "No sé si es verdad, porque esa fuente no es la misma que la que me lo asegura. Esta me dice que por programa le dan 3000 euros como colaboradora". Claro que su papel como tertuliana no anula el acuerdo previo que había alcanzado con el formato: "Ha cerrado cuatro intervenciones, no sé lo de colaboradora. Pero sé que tiene cuatro entrevistas de 200.000 euros", añadió Belén.