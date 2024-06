"Es una profesional": Ana Rosa Quintana se deshace en halagos hacia Terelu Campos y su vuelta a Mediaset

Ana Rosa Quintana ya ha comenzado sus vacaciones de verano después de cerrar su primera temporada en las tardes de Telecinco con una fiesta por todo lo alto en su casa de Madrid, donde reunió a todo el equipo de TardeAR. La presentadora estará fuera del programa durante los dos próximos meses, pero el formato continuará en la parrilla televisiva con Beatriz Archidona al frente.

Hace escasos días, la también empresaria hizo un balance de este gran ejercicio anual y respondió a algunas de las preguntas que están al orden del día. Entre ellas, a la maternidad y a la situación laboral de Alejandra Rubio, que tras la próxima cancelación de Así es la vida, el espacio en el que colabora desde hace un año y que será sustituido por El diario de Jorge, se quedará sin trabajo.

Así, Quintana se pronunció sobre la posibilidad de fichar a la hija de Terelu Campos para el magacín que ella misma capitanea, y su respuesta fue rotunda: "No es un posible fichaje, no lo valoramos. Ya estuvo en 'Fiesta'. Nuestros perfiles son más disruptivos", dijo a la par que admitió que sí estaría dispuesta a entrevistarla. "Yo entrevisto a cualquier persona que es noticia. Es una niña muy jovencita que está un poco sobrepasada y tiene que relajarse. Ya lo aprenderá".

Por si fuera poco, Ana Rosa también ha opinado del regreso de Terelu a Mediaset como colaboradora de De Viernes, el mismo programa al que acudió hace tan solo una semana para hablar sobre el embarazo de su hija y la relación de esta con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores. Sin embargo, mientras que arremete contra la novia del actor, se deshace en halagos hacia la hija de María Teresa Campos cambian totalmente, en comparación a las dedicadas a Alejandra: "Me parece estupendo que Terelu vuelva, es una profesional de muchísimos años y siempre lo ha hecho muy bien".

Precisamente, este viernes Terelu estrenaba su silla del programa de Telecinco y nada menos que con su yerno delante, que volvió a acudir al formato. Ambos protagonizaron un dulce momento en el que Terelu le dedicó unas bonitas palabras: "Como padre, saber que tu hija está con alguien que la respeta, que la cuida, que la quiere, que la protege... es maravilloso. Gracias", ha dicho con voz entrecortada. Muy sonriente, ha asegurado que Carlo ha estado muy calmado y muy correcto: "Como yo esperaba, hasta el final que ha sido un poco más tenso pero también es normal".

A pesar de los rumores, Ana Rosa volverá en otoño a las tardes y no a las mañanas, como se llegó a especular hace unas semanas. "Lo he dicho por activa y pasiva, ni yo he propuesto ir a las mañanas, ni voy a jubilar, ni nada", ha aclarado la periodista, que ya está "dando vueltas" a los contenidos y las "sorpresas" que traerá el magacín con el comienzo de la nueva temporada.