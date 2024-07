Mediaset deja la puerta abierta al fichaje de Alejandra Rubio para 'De Viernes', pero descarta otro baile de sillas "a corto plazo"

Alejandra Rubio es el personaje del momento. Su embarazo ha hecho que toda la crónica rosa gire en torno a ella y se ha convertido en la protagonista absoluta de Telecinco, la cadena para la que trabaja como colaboradora de Así es la vida. Este programa, sin embargo, terminará su andadura a finales de julio y los rumores se han desatado sobre su futuro y la posibilidad de que fiche por De Viernes -Belén Esteban incluso lo afirmó en Ni que fuéramos-, sobre todo a raíz de la incorporación de Terelu Campos a ese mismo programa. ¿Madre e hijas juntas?

"Vivimos del rumor continuo", ha respondido Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset, a la pregunta sobre la posible incorporación de la nieta de María Teresa Campos al programa que presentan Beatriz Archidona en Telecinco. "Los colaboradores van fluyendo y no te diría ni que sí ni que no. Si te dijera que no, te mentiría, que diría un gallego", ha proseguido.

"Aquí los colaboradores son un equipo de cinco profesionales que se han ido cambiando, como es lógico y ocurre en todos los programas, y siempre vamos a intentar tener tener los colaboradores más importantes e interesantes en cada momento. Ahora mismo estamos encantados con los cinco que están y no tenemos previsto hacer cambios a corto plazo", ha explicado el directivo de la cadena.

Carmen Borrego se sentará frente a Terelu en 'De Viernes'

Por lo tanto, si hay alguna opción de que Alejandra Rubio se una a De Viernes -no lo han descartado-, no será de forma inminente. Así las cosas, Telecinco seguirá apostando por Antonio Montero, Ángela Portero, Patricia Pérez, José Antonio León y Terelu Campos -su llegada provocó el adiós de Patricia Cerezo- como las cinco sillas fijas de un programa que no descansará en verano y que este viernes volverá a apostar por explotar el 'culebrón Campos' con la entrevista a Carmen Borrego y su marido, que visitarán el plató y responderán a las preguntas de Terelu.