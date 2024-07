Rocío Carrasco, encantada con el embarazo de Alejandra Rubio: "Voy a ser tía abuela"

Fin de semana especial para Rocío Carrasco con el arranque de la gira del renovado musical de Rocío Jurado con la que recorrerá muchos puntos de la geografía española en los próximos meses. La primera parada, los días 28, 29 y 30 de junio, fue en el madrileño Teatro Albéniz, y, como no podía ser de otro modo, la hija de 'La más grande' contó con el apoyo incondicional de numerosos amigos.

Entre ellos, una de sus grandes amigas, Terelu Campos, ahora en el ojo del huracán por el embarazo de su hija, Alejandra Rubio. Una gran noticia sobre la que se ha pronunciado Rocío, emocionada ante la perspectiva de convertirse en "tía abuela". "A mí no me puede sorprender. Yo no soy quién para sorprenderme de una cosa así, de algo así. Felices. Me parece perfecto, muy bien, muy bien", aseguró este domingo a Europa press.

Y es que al margen de las críticas recibidas por la nieta de María Teresa Campos por anunciar su embarazo a golpe de exclusiva, Rocío desea a Alejandra y a Carlo Costanzia "todo lo mejor". "¿Para qué vamos a echarle cuenta a medios días sabiendo días enteros? Que sea todo para bueno y que salga todo estupendo", zanjó.

Menos habladora se mostró cuando le preguntaron por su votación en Supervivientes All Stars. Con Olga Moreno nominada por segunda semana consecutiva, Jorge Javier Vázquez desató la polémica compartiendo en redes sociales este domingo una historia en Instagram con Rocío Carrasco pidiendo, según se deduce, la expulsión de la exmujer de Antonio David.

En el video en cuestión se puede ver al presentador del reality junto a la hija de Rocío Jurado y la protagonista del musical de la chipionera, Anabel Dueñas: "Oye, ¿pero qué hacéis?", les pregunta con sorna. "¡Votar!" exclaman ellas sin perder de vista la pantalla de su móvil. "Ah, pero recordad que no es para expulsar", les comenta. "¡Pues entonces cambiamos!", responden entre risas. Unas imágenes que dejan poco lugar a dudas y en las que muchos ven una clara campaña de Jorge Javier y Rocío para que Olga sea la expulsada por la audiencia este jueves.