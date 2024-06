Del cabreo de Terelu al 'discurso' de Rocío Carrasco: así ha sido el homenaje menos privado de María Teresa Campos

La querida comunicadora, fallecida el pasado mes de septiembre, habría cumplido 83 años este martes y su familia y amigos se han reunido unas horas antes en la parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, para dedicar la misa del día en su recuerdo. Un homenaje que ha estado marcado por las ausencias (como la de Gustavo y Belén Rodríguez, a quienes ella quería con locura, o su nieto, José María Almoguera) y también por el tremendo enfado de Terelu Campos, que ha entrado al templo sin dirigir una sola mirada a la prensa.

Ha llegado sola y vestida de negro. Afirman que la mayor de las Campos quería honrar a su madre de manera privada y está muy enfadada por el hecho de que la cita se filtrara a la prensa. Otros, sin embargo, apuntan a que hay un reportaje con la revista de cabecera detrás de esta reunión y la presencia de los fotógrafos ha disminuido su valor inicial. En cualquier caso, estando así las cosas, pocos han entendido la actitud de Terelu Campos, que no ha dicho ni 'buenas tardes' al llegar a la parroquia a los que son sus compañeros, algunos incluso amigos.

Actitud muy diferente a la que ha tenido su hermana, Carmen Borrego, que llegaba sonriente y acompañada por Rocío Carrasco. Si bien la primera ha advertido de que no iba a hablar ("lo siento, no voy a decir nada"), la hija de Rocío Jurado sí ha tenido unas palabras para recordar a la gran María Teresa Campos: "Mañana cumpliría 83 años. ¿Cómo no la voy a recordar? La echo de menos todos los días. Lo que más echo de menos es a ella, entera. Se la echa de menos a ella pero no hoy todos los días", ha dicho. Sobre el malestar de Terelu, ha comentado: "Entiendo que esté molesta si esto era algo que no tenía que filtrarse. Lo que haga la izquierda que no se entere la derecha y viceversa".

También hemos visto en la parroquia a otros familiares como Alejandra Rubio y Jose Carlos, marido de Borrego, y amigos como Fidel Albiac y Kike Calleja.

