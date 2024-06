Gustavo, 'vetado' en el homenaje de María Teresa, dispara contra las Campos: "Si quieres algo privado, no se entera todo el mundo"

Parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. 20:00 horas de este lunes. Los amigos y familiares de María Teresa Campos se reúnen para recordar a la gran comunicadora, que habría cumplido 83 años este martes. Sus hijas, Terelu y Carmen Borrego adelantaron la misa unas horas para ocupar la portada de su revista de cabecera este miércoles, tal y como adelantamos. Sin embargo, lo que iba a ser un acto sentimental e íntimo se ha teñido de polémica. ¿El motivo? Las ausencias, especialmente la de Gustavo.

María Teresa Campos consideraba a su chófer el hijo que nunca había tenido, un hermano para Terelu y Carmen, cuya relación es un ir y venir de mensajes cruzados, acusaciones y hasta bloqueos en el guasap. Los últimos rifirrafes tuvieron lugar cuando Gustavo habló del paso de Borrego por Honduras, un detalle que no agradó a las hermanas, hasta el punto de que este lunes no lo han invitado al homenaje a su madre. "Lógicamente no me han invitado porque una me tiene bloqueado y con la otra no me hablo, pero de primero de educación es no ir donde te invitan", ha dicho.

Algunos han excusado a las hermanas asegurando que querían un encuentro privado y solo habían invitado a la familia, algo que Gustavo desmiente por completo: "No entiendo que hayan invitado a Mayte, a la que han dado mucha caña, y no le hayan mandado un mensaje a Belén Rodríguez, a quien María Teresa consideraba una hija. Van Rocío y Fidel". Y ha añadido: "Si tú quieres hacer algo sin que se entere nadie, se puede hacer. Yo mañana le doy una misa".

Él, con lágrimas en los ojos, ha recordado a María Teresa Campos desde el plató de Ana Rosa: "Sueño con ella todos los días, no miento. Disfrutaba de la vida cada segundo y era la mujer más feliz del mundo regalando", ha dicho. "Sus cumpleaños eran como las películas, con orquesta, gente de etiqueta, la mejor comida... Era tan generosa. Era una mujer irrepetible", ha recordado.