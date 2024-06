Terelu Campos aclara si ha sido víctima de una estafa de 50.000 euros por parte de un exnovio

Kiko Hernández soltó la bomba este jueves. El marido de Fran Antón desveló en Ni que fuéramos Shhh que Terelu Campos estaba pasando por un mal momento personal, ya que supuestamente hay una persona en el entorno de la presentadora que debe a Terelu 50.000 euros.

Este sábado, la hermana de Carmen Borrego ha reaparecido en DCorazón y ha aclarado, algo molesta, que nadie le debe dinero. "Yo no he prestado dinero. No he dicho que nadie me deba dinero. Es que me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo. Pido que se cuenten las cosas como son", ha manifestado la madre de Alejandra Rubio, que hace unos días también protagonizó un sonado desencuentro con Belén Esteban.

Más allá de desmentir la noticia de su excompañero de Sálvame, Terelu le ha mandado un contundente mensaje a Kiko Hernández. "Si un compañero se lo cuenta a otro compañero para que lo cuente, al menos que de el nombre de la persona, que es tu amigo... pero no le digas a tu compañero que lo cuente, dilo tú", ha señalado la presentadora.

Por último, Terelu ha aclarado que la información que proporcionan desde el programa heredero de Sálvame es falsa y ha explicado que la persona que supuestamente le debe dinero es anónima y nunca ha hablado de ella. "Es totalmente mentira que yo haya dejado o me hayan pedido 50.000 euros. Es una persona de la que yo no he hablado nunca", ha sentenciado.