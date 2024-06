Televisión Marta Riesco miente: dijo que Rocío Carrasco le había llamado y que quería que fuese a cantar a un concierto de su madre

No tiene nada que ver con la historia que ahora cuenta. Podría decirse que los últimos meses han servido a Marta Riesco para recapacitar sobre algunos aspectos de su vida, especialmente su relación con Antonio David Flores. Pese a haber defendido a capa y espada al exguardia civil ante los ataques de Rocío Carrasco, su primera mujer y madre de sus dos hijos mayores, la periodista se ha mostrado muy arrepentida. Tanto es así, que ha pedido incluso disculpas públicamente a la hija de Rocío Jurado.

En sus propias palabras, Marta Riesco ha admitido que ha pasado por momentos difíciles debido a su romance con Antonio David Flores. En un primer momento fue el gran apoyo del exguardia civil, pero lo sucedido durante su relación hizo que diera un giro de 180 grados en su postura. La que fuera colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' ha asegurado en varias ocasiones haberlo pasado muy mal por Antonio David, pero ahora está decidida a dejar el rencor atrás y comenzar una nueva etapa en su vida.

Durante una reciente visita a 'Ni que fuéramos', Marta Riesco reapareció para conceder una entrevista en la que abrió su corazón como nunca antes. "Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, pero cosas que me han ocurrido y ahora empatizo con ella [Rocío Carrasco] y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes", dijo visiblemente afectada. Sus palabras han causado un gran revuelo entre la audiencia, sorprendiendo a muchos con su cambio de actitud.

Riesco no se detuvo ahí y continuó expresando su malestar por las veces que defendió a Antonio David a costa de Rocío Carrasco. "Estaba tan cegada, que no creía lo que estaba pasando, y lo que ella contaba no me lo creía. Ahora que me han pasado muchas de esas cosas, me doy cuenta de que primero, soy una gilipollas; y segundo, he sido muy injusta", confesó. Esta declaración ha dejado a muchos atónitos, pues nadie imaginaba que Marta llegaría a apoyar a Carrasco tras su experiencia con Antonio David.

La periodista también calificó a Antonio David Flores como "lo peor que le ha pasado en la vida". "Ojalá nunca nos hubiésemos cruzado. Creo que ya he pagado un precio muy alto por esta relación, y necesito que la gente también pase página, porque he hecho muchas cosas, pero no he hecho nada lo suficientemente grave como para decir: 'No hay solución'", dijo entre lágrimas, visiblemente arrepentida por su actitud pasada.

El romance entre Marta Riesco y Antonio David fue breve, pero intenso. Duró alrededor de un año y medio y estuvo caracterizado por una fuerte exposición mediática y por el posterior despido de la periodista de Mediaset. Riesco recuerda con pesar cómo pasó de estar tras las cámaras a ser el centro de atención debido a su relación con Antonio David.

Diez años atrás

El comienzo de su historia de amor se remonta a diez años atrás, cuando se conocieron en un Ikea. Años después, volvieron a cruzarse en Telecinco y su relación tomó un giro polémico. "Estuve pensando en él muchos días después de ese encuentro, y lo busqué en Twitter. Nos dimos a seguir y él me dijo: 'Hola. ¿Eres la chica de Ikea?' Y ahí empezamos una conversación", relató Marta.

La periodista ha dejado claro que, aunque su historia con Antonio David fue tormentosa, está decidida a seguir adelante y aprender de sus errores. Este cambio de perspectiva ha sido bien recibido por muchos, quienes esperan que Marta Riesco encuentre la paz y el éxito en su nueva etapa de vida.