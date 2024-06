Las 'Campos' siguen siendo las protagonistas del momento. Desde que se desveló que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a ser padres las próximas navidades, y la vuelta de Terelu Campos a Mediaset, en Telecinco no se habla de otra cosa. Más aún, siguen llenando horas de televisión con las incesantes entrevista del hijo de Mar Flores en De Viernes y con la reaparición de Alejandra en Así es la vida, espacio en el que colabora y del que se despedirá próximamente tras su cancelación, y desde el cual arremetió contra la prensa.

"Irresponsabilidad vuestra de alimentar a una parte de la sociedad llena de odio. Sé a lo que nos dedicamos pero no todo vale, no se puede permitir todo en televisión, qué ejemplo estamos dando. Mucho feminismo, mujeres que os he visto en el vídeo, qué vergüenza, me da vergüenza por ellas. Y por cierto, Alexia Rivas, trabajo de lo mismo que tú y muchas gracias a Dios", soltó en el programa de Sandra Barneda y César Muñoz.

Sin embargo, hubo un detalle que pasó por desapercibido y que este sábado destapaban en la última entrega de Fiesta. Fue Marisa Martín Blázquez, quien descifró un 'dardo' oculto hacia Terelu Campos entre las palabras de su propia hija: "A mí me llamó la atención, el martes Alejandra cuando se incorpora a Así es la vida, que dice algo así como: 'Es que ella [Mar Flores], todo lo que tenía que decir y comentar, lo había hecho en privado, que es como se tienen que hacer las cosas", recordó Blázquez a la par que vislumbraba la posible indirecta de la nieta de María Teresa Campos hacia su madre por la participación de ésta en De Viernes para hablar del embarazo de Alejandra y su vida personal con el actor.

Sobre esto, precisamente, se pronunciada también Emma García, que atónita con el comentario de Alejandra, decía: "¡¿Eso ha dicho Alejandra?!". "Como el viernes Alejandra se entera por la promo de De viernes que su madre se iba a sentar para hablar de lo del embarazo, se distancian y, cuando llega el discurso de Terelu en De viernes, no coincide con el que hace Alejandra el martes siguiente porque no habían hablado", esgrimió Blázquez ante el asombro de García, que no daba crédito. "Es que yo no había escuchado eso de Alejandra y me parece un zasca", sentenció la presentadora.