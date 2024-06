Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco se alían para expulsar a Olga Moreno de 'Supervivientes'

La primera y polémica expulsión de Supervivientes All stars sigue dando de qué hablar. Fue por un estrecho margen de votos, pero Olga Moreno consiguió imponerse a Adara Molinero en la última gala del formato que Telecinco emitió este jueves y que coronó el liderato en audiencias, con un18,6% y 1.314.000 espectadores. Desde entonces, son muchos los que han mostrado su descontento por que la ex mujer de Antonio David continúe su aventura en los Cayos Cochinos. Más aún, después de que confesara arrepentirse de haber aterrizado en Honduras: "No me veo con las mismas fuerzas, creo que ha sido un mal momento venir".

Como es de esperar, una de las primeras en pronunciarse sobre la estancia de Olga en Honduras ha sido Rocío Carrasco, que parece no querer que el concurso de Moreno se alargue. Así, lo ha mostrado con ironía este mismo domingo a través de las redes sociales, cuando aparecía en un vídeo junto a Jorge Javier, con quien mantiene una estrecha relación: "Oye, ¿pero qué hacéis?", comienza preguntando el presentador de Mediaset. "¡Votar!", le responde la hija de Rocío Jurado, mientras sostiene su móvil.

"¡Ah, pero recordad que no es para expulsar!", añade Jorge para explicar que las votaciones son para salvar a los concursantes y no para expulsarles de Honduras. En este caso, son Olga Moreno, Jorge Pérez y Bosco, quienes se juegan la continuidad en el formato de la cadena de Fuencarral. "¡Pues entonces cambiamos!", concluye Rocío, con humor. Una frase que podría interpretarse como un dardo directo a la ex del que fuese guardia civil y seña de su preferencia en esta nueva edición de los concursantes más históricos de Supervivientes.

Publicación de Jorge Javier junto a Rocío Carrasco en su Instagram

Hay que recordar que la relación entre ellos fue muy tensa en los tiempos en los que Telecinco emitió el documental de Rocío Carrasco y Jorge Javier presentaba Sálvame. De hecho, la emisión coincidió con la primera participación de Olga en Supervivientes 2021. Así, Jorge Javier y Moreno no volvieron a coincidir nunca en un plató: él no presentó la final de su edición y al año siguiente Olga se negó a asistir para hacer entrega del cheque del ganador a su sucesor. Más aún, Moreno pasó a formar parte de aquella 'lista negra' de Mediaset.