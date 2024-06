"No debería haber venido": Olga Moreno, hundida, se lleva un disgusto al ver a Jorge Javier el día que no le esperaba en Telecinco

Olga Moreno está teniendo un arranque complicado en Supervivientes All Stars. La ex de Antonio David Flores no está tan fuerte como en la edición que protagonizó (y ganó) en 2021 y se derrumbó completamente al hablar con Jorge Javier Vázquez, un presentador con el que ha tenido profundas diferencias y al que no se esperaba este domingo por la noche.

"No me veo con las mismas fuerzas, creo que ha sido un mal momento venir", se sinceró Olga Moreno en Palapa cuando habló con el presentador. "Me cuesta trabajo todo, tengo mi cabeza fuera", siguió la concursante. "No me gusta llorar delante de nadie y aquí es complicado. Ha sido todo en muy poco tiempo y creo que no debería haber venido", se sinceró ante la audiencia de Mediaset.

En cualquier caso, Olga Moreno confía en la fuerza que le pueden dar sus compañeros y que su situación mejore con el paso de los días. "Son divinos todos, pero no estoy integrada. No por ellos, sino por mí", manifestó. "Se me ha hecho muy grande. Antes no me costaba hacer pruebas, pescar... ahora es como un mundo", relató entre lágrimas.

Para desengrasar, Jorge Javier Vázquez le hizo un comentario haciendo alusión a su presencia en la gala de este domingo, un día que en realidad le hubiera correspondido presentar a Sandra Barneda, como así será a partir de ahora. "Y encima es domingo y llego yo a daros las buenas noches...", lanzó el presentador con su inconfundible ironía. "También...", contestó Olga Moreno, que en ese momento soltó una sonrisa. Hay que recordar que la relación entre ellos fue muy tensa en los tiempos en los que Telecinco emitió el documental de Rocío Carrasco y Jorge Javier presentaba Sálvame. De hecho, Jorge Javier y Olga Moreno no volvieron a coincidir nunca en un plató: él no presentó la final de su edición y al año siguiente Olga se negó a asistir para hacer entrega del cheque del ganador a su sucesor.

Si Olga Moreno no atraviesa un buen momento, algo parecido le pasa a Marta Peñate, que protagonizó un tremendo enganchón con Adara. "No estoy preparada para todo esto, no tengo ganas de discutir con nadie, me encuentro flojas de fuerzas. Y ahora que entre alguien y me diga que tengo el guion aprendido, como si quisiera discutir. No tengo ganas de discutir con nadie. Estoy en otro mood de mi vida, en otra situación", comentó Peñate, que también comenzó a llorar cuando Jorge Javier le preguntó sobre su debilidad durante estos primeros días.