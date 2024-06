"Vete que tienes jaleo fuera": el dardo envenenado de Sofía Suescun a Olga Moreno en 'Supervivientes: All Stars'

Lo más sonado del estreno de Supervivientes: All Stars era el supuesto abandono de Adara Molinero antes si quiera de empezar la aventura en los Cayos Cochinos, aunque nada más lejos de la realidad. Después de las primeras nominaciones y siete días de convivencia en Honduras, la atención ahora recae en la guerra abierta entre Olga Moreno y Sofía Suescun, que protagonizaron un tenso enfrentamiento en la última entrega de Tierra de Nadie a costa de las primeras votaciones.

A pesar de que ambas salieron a la palestra provisional con un empate, Abraham García, como líder, decidió mantener a Olga en la zona de peligro, junto a Adara Molinero y Jorge Pérez. Algo que no sentó nada bien a la ganadora del concurso en la edición de 2021 que, le pidió explicaciones al madrileño. Sin embargo, ante este panorama, Suescun quiso meter cizaña: "Estás dando a entender que te ha traicionado. No me parece justo que dejes a Abraham de malo", opinaba. "Eso lo estás diciendo tú. No me considero ninguna víctima. Me ha sorprendido que me votase Abraham", le replicaba Olga.

Con el cuchillo entre los dientes, Sofía seguía con sus ataques hacia la concursante en un cruce de acusaciones que salpicó, incluso, a Marta Peñate: "Yo simplemente estaba defendiendo a mi compañero. Me estaba pareciendo una traición en toda regla. Lo estabas poniendo de traidor de una forma decorada, que eso se te da muy bien. Decorar situaciones para que parezca otra cosa. Eres la reina de las víctimas". "Y tú la reina de la noria", le contestaba Olga. "No, de los realities", sentenciaba Sofía.

"Marta, aunque seas amiga de Sofía, ¿tú crees que soy una víctima porque he dicho que me ha sorprendido?", le preguntaba la ex del Guardia Civil a la novia de Tony Spina. Una pregunta que ponía a Peñate entre la espada y la pared, sin saber qué decir: "A ver, se puede entender de varias formas. A mí no me hubiese sorprendido". Mientras tanto, Sofía aprovechaba para lanzar un dardo envenenado: "Había un vídeo previo en que estabas llorando porque no te ubicabas en la isla, ¿no? ¿Esto también es mentira?". "También Marta se quería ir. Sofía, ¡venga ya!", replicaba Olga. "Abraham salva a la gente que no se quiere ir y que ha venido aquí a darlo todo. No a la gente que se quiere ir. Si te quieres ir, vete, que tienes jaleo fuera. Todos tenemos un nombre y una vida", soltaba Suescun.

Estas últimas palabras mermaron la paciencia de Olga que, terminó por estallar contra la hija de Maite Galdeano: "Tienes muy poca empatía Sofía, tu a mí no me conoces de nada. Yo te voy a contestar de lo que sea Supervivientes. De lo demás, no te voy a contestar Sofía", espetaba Moreno a lo que Sofía contestaba: "Quizás tienes mucho que perder".