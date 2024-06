Ramón García y la fecha de estreno del 'Grand Prix': "Si competimos contra Supervivientes, vamos a estar a hostias"

TVE ya ha presentado el nuevo Grand Prix y lo promociona con intensidad, pero todavía mantiene en secreto la fecha de estreno de este concurso que el año pasado volvió a la parrilla de la cadena pública con un éxito tremendo (26% de share). La 1 está volcada en junio a la Eurocopa, que le está dando grandes resultados de audiencia, y posiblemente TVE esté esperando a confirmar la evolución de la selección española en el torneo para lanzar antes o más tarde la nueva edición del formato veraniego.

"Me gustaría repetir en la noche del lunes, pero estamos pendientes del fútbol", nos explica Ramón García, mítico presentador del Grand Prix. "Y nos gustaría empezar a las 22.00, pero va a ser difícil porque se emite 4 estrellas", dice sobre la serie que La 1 ofrece en el access prime time y que suele retrasar hasta las 23.00 el inicio de los programas estrella de la casa.

Lo cierto es que actualmente los lunes están ocupados por el programa Invictus, presentado por Patricia Conde, cuyo estreno hace una semana fue nefasto. A la vista de esta situación, una de las posibles ubicaciones del Grand Prix podría hacerle competir contra Supervivientes All Stars, el reality de Telecinco que Jorge Javier Vázquez presentará hasta finales de julio a razón de dos noches por semana: martes y jueves.

"¿Si competimos con Supervivientes? Pues vamos a estar a hostias", espeta el presentador. "Me daría pena. No me gusta que se compita con grandes formatos, porque eso resta al espectador", explica. "Hay días de sobra para que no coincidan grandes formatos. Que Mediaset se lleve lo suyo con Supervivientes y que TVE haga lo mismo con Grand Prix". En caso de medirse contra el programa de Jorge Javier, este cara a cara se sumará al que, sí o sí, tendrán cuando Vázquez estrene El diario de Jorge (Telecinco) mientras García sigue al frente En Compañía, el programa de las tardes de la televisión de Castilla-La Mancha.

Ramón García cree que las audiencias del 'Grand Prix' "se moderarán"

En cuanto a las audiencias de la nueva temporada del Grand Prix, Ramón García cree que se "moderarán" respecto a los altos índices cosechados el año pasado, cuando existía una gran expectación ante el regreso del formato después de "una espera de 18 años". "Ese 26% de share nos descolocó a todos", confiesa el veterano comunicador. "Yo lo que quiero es estar por encima de la cadena -y lo estaremos holgadamente, creo- y q nos vuelvan a tener de referencia".