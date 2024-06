Ramón García, tajante sobre el polémico fichaje de David Broncano por TVE: "Va a tener un problema de encaje"

El regreso del Grand Prix a TVE tras el monumental éxito del verano pasado también supone la vuelta de Ramón García a la Corporación, donde fue un icono en los años 90. El comunicador, que lleva años centrado en su trabajo en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, comprobó el verano pasado que su tirón sigue vigente en la cadena pública con un formato tan mítico que ha marcado a generaciones completas.

De todas formas, su presencia en TVE sigue limitada solo a este concurso veraniego, aunque admite que tuvo conversaciones para seguir en otros proyectos después del éxito que cosechó en las vacaciones de 2023. "Hablamos de muchas cosas, pero yo tengo un programa diario en Castilla La Mancha desde hace ocho años", dice sobre ese trabajo del que no se quiere desligar. "Me han llamado incluso desde América para presentar programas de entretenimiento", indica, pero lo ha rechazado "porque soy responsable y serio con quien tengo compromisos".

"A lo largo de mi vida, he tenido oportunidad de irme por muchísimo dinero a algunos sitios y no lo he hecho. Hace tiempo que no me mueve el dinero. Al principio tampoco me movía, porque vengo de familia acomodada y siempre he trabajado por instinto, por lo que me apetece hacer, aunque a veces me he equivocado. Pero si algo me gusta, lo hago", manifiesta.

Ese instinto es el que aplica a la hora de analizar la situación actual de la televisión y los cambios que se avecinan, sobre todo en TVE. El más importante y el que más ha dado (y dará) que hablar es el fichaje de Broncano por esa televisión pública que tanto conoce Ramón García. "Va a tener un problema de encaje con el modelo de audiencia que tiene TVE", afirma García. "Pero también te digo: está pensado para eso. No para que no encaje, sino para que traiga a un target que ha perdido TVE", analiza.

En este sentido, Ramón García recuerda que una de las mayores "sorpresas" que el Grand Prix dio el verano pasado a TVE fue "las toneladas de niños y adolescentes que atrajo". "David está dedicado a un programa -luego lo retocará o no; yo creo que no debería cambiarlo- dirigido a un sector concreto que no tiene TVE. Su reto va a ser conseguirlo. Y no es fácil", advierte el comunicador, que ahora cumple 40 años en los platós y muchos de ellos, en los de la cadena pública.

La de Broncano, dice, "es una apuesta arriesgada". "Pero esto es lo de siempre, porque muchas veces se dice que TVE no arriesga. Pues ahora han arriesgado. Y otras, critican que arriesgue. Vamos a darle una oportunidad [a Broncano]. Que sale bien, perfecto, que sale mal, pues pliegas velas y vuelves a una plataforma donde tienes 50.000 espectadores, aunque luego se hace viral por internet. Pero eso no es televisión. La televisión generalista es esto que estamos hablando [Grand Prix].