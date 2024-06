Rocío Flores, sobre el regreso de Olga Moreno a Mediaset: "Va a facturar"

Lleva años alejada del foco mediático pero la participación de Olga Moreno en la nueva edición de Supervivientes All Stars han devuelto a Rocío Flores a la primera línea mediática. Muchos esperaban su opinión sobre el regreso de la que fue su segunda madre a Mediaset, la cadena que 'destrozó' a su familia, según Antonio David Flores, y la que fuera tertuliana de Ana Rosa Quintana ha roto su silencio este lunes: "No tenía pensado decir absolutamente nada, ni grabar ningún vídeo, ni nada, pero como ya he recibido este mensaje y no voy a dar pie a recibir más… No lo tenía pensado porque pensaba que se daría por hecho, pero bueno, lo voy a aclarar".

Rocío ha utilizado sus redes sociales para apoyar públicamente la participación de Olga en el concurso de supervivencia que ya ganó en 2021: "Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en Supervivientes, al 100%. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que, viviendo el duelo que ella está viviendo, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que ella haya tomado la decisión de ir", ha escrito. "Me parece bastante fuerte por su parte, y de hecho, espero, deseo, y confío en que dure lo máximo posible en el concurso y que logre adaptarse de nuevo al concurso. Que logre, aunque sea, disfrutar un mínimo de la experiencia".

Y dicho esto, ha soltado la pullita: "Me parecería super hipócrita decir que una persona toma la decisión de ir una vez más en este caso a Supervivientes solo y únicamente para vivir la experiencia. Al final es una experiencia única, pero también es un trabajo. La gente va a facturar, y gracias a que hay personas que van a esos concursos, da muchísimo trabajo a otras personas para que lo puedan comentar".

Rocío ha dado la cara por Olga y la ha defendido también de las críticas que ha recibido por haber cruzado el charco pocos días después de la muerte de su madre: "Lo que más gracia me hace de todo, es que justamente las personas que están juzgando el hecho de que Olga haya tomado la decisión de ir en este momento de su vida a Supervivientes, son personas que han durado entre 0 y nada en el concurso. Al menos Olga puede decir que ha estado cuatro meses y ha sido una de las mejores supervivientes que ha tenido ese reality en su historia. Creo que nadie es quién para juzgar ni el momento, ni el hecho de lo que cada persona quiera hacer con su vida. Nunca digas nunca, y nunca escupas para arriba, porque lo mismo te puede caer de pleno". Y ha zanjado: "Olga tiene mi máximo apoyo y espero, de verdad, que logre disfrutar del concurso, que logre adaptarse, y que lo haga lo mejor que pueda. Todo lo que sea bueno para ello también va a ser bueno para otra persona que es muy importante en mi vida".

Una relación rota

Unas palabras bastante amables teniendo en cuenta la tensa relación que mantienen en la actualidad (Rocío ni siquiera fue al entierro de la madre de Olga) y de las palabras de su padre, Antonio David, que fue mucho más duro en su opinión sobre el regreso televisivo de su ex: "De vergüenza. Yo no hubiese ido. Hay detrás muchos años de dolor y sufrimiento. He sido una persona señalada por un medio de comunicación que ha hecho un negocio y ha ganado muchos millones de euros", dijo hace unos días. "Tenemos una hija, y aunque no entro a valorarlo, hay que traer dinero a casa, entiendo que ese dinero mejorará la calidad de vida de la hija que tenemos".