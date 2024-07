Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se van a vivir juntos: todos los planes de los futuros papás

La relación de la tertuliana y el actor italiano avanza a pasos gigantes. No es de extrañar, dadas las circunstancias. Aunque Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comenzaron a salir el pasado mes de febrero, están esperando su primer hijo, que nacerá las próximas navidades, y entre exclusivas y escapaditas a Formentera comienzan a planear sus próximos pasos. Este martes, la hija de Terelu Campos ha anunciado que se irán a vivir juntos en las próximas semanas.

Por el momento, Carlo vive en un piso bajo en el barrio de Vallecas mientras que Alejandra tiene alquilado un apartamento en la zona de Aravaca, una de las mejores de Madrid. De momento no han desvelado si el italiano se mudará con su novia o si buscarán un hogar nuevo, más acorde a sus nuevas necesidades y, sobre todo, a las del hijo que tendrán en común. Y es que un bebé llega con un pan debajo del brazo (en este caso, con un buen puñado de exclusivas) y un montón de 'trastos': cuna, carrito, hamaca, ropa, biberones, pañales... por lo que los jóvenes padres primerizos necesitarán una casa con mucho espacio para acomodar al nuevo miembro de la familia.

La decisión de compartir techo es un nuevo paso en su relación, que se afianza a pesar de los obstáculos a los que, según ellos, tienen que hacer frente a diario. Las críticas recibidas en las últimas semanas han hecho mella en Alejandra, que este martes rompía a llorar en directo tras acusar a sus compañeros de hacer "las mismas preguntas de mierda". Señalada por su actitud altiva y soberbia, la nieta de María Teresa Campos tiene empuñada el hacha de guerra: "Quieren separarnos pero no lo van a conseguir". Y ha asegurado: "Normalmente me da igual lo que digan de mí, pero ahora no lo voy a tolerar, no me da la gana".

En esta nueva aventura, la pareja cuenta con el apoyo de Terelu, que el pasado domingo les invitó a comer en su casa. Fue una reunión familiar en la que también estuvieron presentes algunos amigos íntimos y en la que trataron temas importantes que, tal y como suegra y yerno confesaron en De Viernes, no habían tenido oportunidad de hablar con anterioridad. Fue aquí donde, según Kiko Matamoros, tuvieron un pequeño enfrentamiento por el dinero que han recaudado gracias a las distintas exclusivas: "Hay un desacuerdo familiar sobre a quién pertenece el dinero que ha conseguido Carlo con su entrevista en televisión", dijo el tertuliano. "Alejandra está enfadada con mamá, porque se ha llevado dinero y no está de acuerdo. Pero es que Alejandra está enfadada con Carlo porque no le da su porcentaje de la entrevista en De Viernes", explicó este lunes María Patiño.

La otra abuela, Mar Flores, mantiene las distancias por el momento. De vacaciones en Ibiza con los cuatro hijos que tuvo con Javier Merino, se muestra ajena al revuelo mediático del embarazo y las exclusivas que han levantado su primogénito y la que será su nueva familia política, las Campos.