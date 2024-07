Lequio entiende "la inquina" que le tiene Carlo Costanzia: "Habla de mí desde el rencor y el desconocimiento"

Carlo Costanzia y Terelu Campos siguen dando que hablar después de que este fin de semana se sentaran en ¡De viernes! -programa donde, además, la hija de María Teresa Campos colaborará a partir de ahora, quedándose fuera Patricia Cerezo-. Ambos se mostraron cercanos y correctos en el plató del espacio de Beatriz Archidona y Santi Acosta, aunque hay quienes creen que su actitud fue forzada, ya que apenas se conocen. Así lo asegura, por ejemplo, Alessandro Lequio.

El conde italiano no daba crédito este lunes a la actitud que Terelu y Carlo mostraron en el programa. Y, en especial, a la calma que la hermana de Carmen Borrego mostró a la hora de hablar del embarazo de su hija, con solo 24 años y tras cinco meses de relación con su novio. El nuevo fichaje de ¡De viernes! dijo que el futuro padre de su nieto o nieta le daba "calma" y "tranquilidad".

"Me gustaría decir dos cosas: la primera, que me gustó muchísimo que Terelu dijese que Carlo le daba muchísima paz, eso me pareció maravilloso; la segunda, qua a Carlo se le nota a leguas que se muere de amor por Alejandra", ha apuntado el Lequio en Vamos a ver, que, después, ha ironizado: "Yo hablo para un público inteligente".

"Decir que dejó de usar protección a la segunda dice mucho de los dos, eh... Pero Carlo, a Terelu, le da paz", ha señalado, aprovechando para tachar de "cansino" al hijo de Mar Flores, quien, en medio de este revuelo, se ha ido de escapada deportiva.

Su respuesta a Carlo Costanzia

Dos de los nombres que aparecieron durante la emisión del pasado viernes por la noche fueron Ana Rosa Quintana y Alessandro Lequio. ''El personaje este de Lequio, que cansino es el pobre hombre. Creo que no hay ninguna necesidad de faltar al respeto, de insultar, de decir que si uno tiene cara de pedo, no sé si se ha mirado al espejo él bien, no sé qué cara cree que tiene. Pero creo que no es necesario faltar al respeto, y sobre todo de una persona que se ha dedicado toda su vida a dar exclusivas de cuando cortaba el césped, de cuando no, si hubiese podido hubiera vendido hasta a su madre'', expresó el joven. Unas palabras a las que el conde ha respondido.

"Podría darle mil respuestas, pero la verdad es que me da un poco de pereza y mi trabajo es comentar. Yo entiendo que el hijo de Mar Flores me tenga inquina y hable de mí desde el rencor, pero también lo está haciendo desde el desconocimiento y yo sería el último en explicarle la historia de su madre. Sigue sin entender que nosotros no criticamos el recurso a la entrevista, simplemente pusimos sobre la mesa las evidentes contradicciones", ha sentenciado.