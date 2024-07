Patricia Cerezo se enteró de su despido de 'De Viernes' justo cuando se cerró el fichaje de Terelu Campos

La ex mujer de Ramón García ha sufrido daños colaterales tras el terremoto que ha provocado el embarazo de Alejandra Rubio y está dando de "comer a toda la familia", tal y como dijo Terelu Campos en su primera entrevista nada más conocerse la noticia. Ella misma acaba de fichar por el programa de De Viernes, tras meses y meses de negociaciones que nunca llegaban a materializarse. Pero, por fin, tras su primera entrevista en el espacio que presentan Bea Archidona y Santi Acosta, la hija de María Teresa Campos cerró un acuerdo económico más que satisfactorio para ella y desde esta misma semana ocupa una de las sillas del espacio que produce Mandarina en Telecinco.

Gracias a ella, la que se ha quedado fuera ha sido Patricia Cerezo. Tal y como contó Informalia hace unos meses, la ex mujer del presentador de Grand Prix se encontraba en el punto de mira de sus jefes, que esperaban un fichaje adecuado, como ha sido el de Terelu Campos, para prescindir de ella. Y todo porque a pesar de sus contactos y amistades ultra famosas, Patricia nunca logró que ninguna de ella se sentara en el plató para ser entrevistado. De hecho, pasó de ocupar la primera silla a la última y fue sustituida por Ángela Portero, ex mujer y socia de uno de los productores pero sobre todo mucho mejor enterada y más incisiva. Antes ya habían corrido la misma suerte que ella, Patricia Izquierdo y Adriano Silva.

Lo peor de esta historia es que Cerezo se enteró de su despido sólo dos días antes de tener que sentarse a trabajar y, aunque sus jefes se lo vendieron muy bien porque no se queda en el paro, lo cierto es que ella se mostró chafadísima, aunque nos reconocen: "Ella se lo esperaba de un momento a otro…", nos dice una persona muy cercana a la periodista. Cerezo no se queda sin trabajo. Le han asegurado alguna participación en los scoop del programa y además a partir del próximo lunes volverá a sentarse en como tertuliana en el espacio En boca de todos, que presenta su amigo Nacho Abad y además es de la misma productora. Pero esto no es algo que le hayan regalado. Antes de aceptar sentarse en De Viernes, Patricia negoció este punto. Si en algún momento finalizaba su colaboración en el programa de Acosta, ella volvería a Cuatro. Y así será.

Aun así nos cuentan que Patricia los últimos meses no estaba del todo feliz con el tono que estaba cogiendo el formato, en el que los hijos destrozan a sus madres, con testimonios demoledores de varios representados de Álvaro García Pelayo como Ángel Cristo o su íntimo amigo Fran Rivera, el que llegó a sentarse para hablar de las adicciones de su madre o para decir que su hija Tana Rivera no es fruto del amor. Todo por rascar unos puntos de audiencia a la competencia semana a semana. A Patricia estas preguntas empezaban a resultarle un poco más incómodas y esto es algo que a ella le costaba gestionar. "El tono era mucho más agresivo que cuando empezaron y les vendieron que este programa era todo lo contrario al Deluxe y cada semana se iba pareciendo más. No era nada cómodo para Patricia", nos cuentan.

Kiko Gámez, su mayor apoyo

Por suerte, en todo este tiempo, Cerezo ha contado con el apoyo de su chico, Kiko Gámez, con el que este mismo fin de semana se ha escapado a Valencia para desconectar. Juntos han asistido a la boda de la hija de la joyera Cristina Yanes, a la que han acudido infinidad de personalidades del mundo de la empresa y la alta sociedad. Es en ese círculo donde ella se mueve. Kiko y Patricia se conocieron hace ya tres años, cuando ella se separó de Ramón García, tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común.

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en la boda de Natalia Santos

Desde entonces no se han separado y tampoco descartan boda. Él es de Mancha Real, un pueblo de Jaén, y es el actual director global de E-commerce de Telefónica. Además ejerce de profesor de Marketing Digital y Transformación Digital en el IBS BM Busissnes School. Tiene varios Master en Administración de Empresas y es un experto en Desarrollo, Estrategia y Producto empresarial. Sin embargo todavía no vive con su chica, a pesar de estar enamoradísimos y es porque ambos tienen hijos de anteriores relaciones y pasan todo el tiempo que pueden con ellos en sus respectivas casas. Pero todo se andará.

El que sigue soltero tras su separación de Patricia es Ramón García. El presentador y la periodista estuvieron casados más de dos décadas y aunque de cara a la galería la separación pareció idílica, lo cierto es que la relación entre ellos, a día de hoy, nos dicen que es meramente "cordial". Él sigue en Castilla la Mancha televisión presentante un espacio de lunes a viernes y desde el año pasado hace la edición de verano del Gran Prix en Televisión Española, que ha resultado ser un exitazo. Sin embargo, tras divorciarse de Patricia no se le ha vuelto a ver con nadie. De momento